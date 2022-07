Świętokrzyskie: Pijana matka jechała z dzieckiem. Uderzyła w drzewo

2,6 promila alkoholu we krwi - takie stężenie wykazało badanie alkomatem 32-letniej kierującej, która uderzyła w drzewo we wsi Mosty (woj. świętokrzyskie). Kobieta wiozła swoje dziecko - pięciolatek trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie kobieta odpowie przed sądem.

Zdjęcie Kobieta miała 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu / Policja Świętokrzyska / Policja