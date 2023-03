Zgłoszenie w sprawie zdarzenia w miejscowości Okalina-Kolonie do opatowskiej policji wpłynęło około godziny 16. Jak przekazała Interii mł. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowa KPP Opatów: - Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że doszło do wybuchu - na chwilę obecną niezidentyfikowanego przedmiotu. Mamy podejrzenie, że może to być niewybuch pochodzący z czasów II wojny światowej.

Opatów: Eksplozja niewybuchu. Ranny operator sprzętu budowlanego

W zdarzeniu poszkodowany został jeden mężczyzna, operator maszyny, która wykonywała prace ziemne przy budowie obwodnicy Opatowa. - Mężczyzna ten trafił do szpitala, natomiast na chwilę obecną wiemy, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, doznał powierzchownych obrażeń. Siła odrzutu tego przedmiotu była tak silna, że elementy maszyny zostały rozrzucone na odległość około 150 metrów - wyjaśniła mł. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik.

Jak także wyjaśniła rzecznika, całość prac znajduje się przy stacji paliw, która na chwilę obecną została wyłączona z użytkowania. - Miejsce w tym momencie jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, przesłuchiwani są świadkowie, kolejne czynności zmierzające do ustalenia co tak naprawdę było przyczyną wybuchu będą prowadzone jutro w porze dziennej - przekazała mł. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik.

Dodała, że saperzy na miejsce zdarzenia udadzą się w piątek. - Sprawdzą oni teren przed wejściem policjantów i ewentualnie usuną wszelkie niebezpieczne przedmioty z tego miejsca, a w następnej kolejności przeprowadzimy tam oględziny i będziemy zmierzać do ustalenia przebiegu tego zdarzenia - wyjaśniła rzecznika KPP Opatów.