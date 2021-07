Świętokrzyskie: Dwulatek wpadł do studzienki kanalizacyjnej

Na jednej z posesji w Ostrowcu Świętokrzyskiej doszło do groźnego wypadku. Dwulatek wpadł do 10-metrowej studzienki kanalizacyjnej. Chłopiec został przewieziony do szpitala.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / Jan Bielecki/East News / East News