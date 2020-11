Świętokrzyskie: Były instruktor śpiewu skazany za molestowanie nieletnich

55-letni instruktor śpiewu ze Starachowic (woj. świętokrzyskie) oskarżony o molestowanie trzech nieletnich dziewczynek został skazany na 15 lat pozbawienia wolności.

Wyrok zapadł we wtorek (24 listopada) przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Proces, z uwagi na dobro pokrzywdzonych dzieci, odbywał się z wyłączoną jawnością. Jak poinformował Jan Klocek, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach sąd uznał Miłosza W. za winnego tego, że wykorzystał seksualnie trzy małoletnie poniżej 15.

- Sąd wymierzył Miłoszowi W. łączną karę w wysokości 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto dożywotnio zakazał oskarżonemu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, opieką i edukacją małoletnich - powiedział Klocek.

Oprócz tego oskarżony musi zapłacić w sumie 150 tys. zł zadośćuczynienia.

Sprawa wyszła na jaw jesienią zeszłego roku. Do molestowania miało dojść podczas zagranicznego konkursu. Jeszcze na miejscu mężczyzna został odizolowany od dzieci. Do Starachowic grupa wróciła już z innym opiekunem. Wtedy rodzice zawiadomili władze placówki, w której nauczał zatrzymany. Mężczyzna został aresztowany po powrocie do miasta. Usłyszał zarzuty przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności dzieci poniżej 15 lat.

- Wyrok nie jest prawomocny. Może podlegać zaskarżeniu do Sądu Apelacyjnego w Krakowie - dodał Klocek.