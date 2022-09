W piątek około godziny 22. do staszowskiego dyżurnego zgłosiła się 33-letnia mieszkanka Staszowa, córka zaginionego małżeństwa. Kobieta przekazała, że 60-letni ojciec i 55-letnia matka, około 14. udali się samochodem na grzyby w rejon golejowskiego lasu, na obrzeżach miasta Staszów (woj. świętokrzyskie). Para jednak nie wróciła do domu do godziny 22.

- Przyjęte zostało zawiadomienie o zaginięciu małżeństwa. Poszukiwania trwały całą noc, a około godziny 9. rano w sobotę, jeden ze staszowskich policjantów w kompleksie leśnym, znalazł zaparkowany pojazd, którym para udała się na grzyby - przekazała Interii oficer prasowa staszowskiej policji, Joanna Szczepaniak.

Reklama

W samochodzie znajdowała się 55-latka, która nie dawała oznak życia. Jak dodaje oficer prasowa, półtorej godziny po znalezieniu kobiety, 50 metrów dalej odnaleziono również ciało 60-latka, który nie wykazywał czynności życiowych.

Akcja służb. Trwa wyjaśnianie przyczyny śmierci małżeństwa

Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo śledcza, a wszelkie ślady zostały zabezpieczone. Podczas interwencji obecny był również prokurator.

Zdjęcie / Policja Staszów /

- Jeżeli chodzi o okoliczności i przyczynę śmierci małżeństwa, to jest to przedmiotem ustaleń. W tej sprawie prowadzone jest również śledztwo - dodaje oficer prasowa Joanna Szczepaniak.