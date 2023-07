Do wypadku w powiecie kieleckim doszło 6 lipca na przejeździe kolejowym przy ulicy Radkowickiej w Brzezinach. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe, którymi podróżowało cztery osoby.

- W stosunku do jednej, nieprzytomnej osoby wykonano dostęp przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Niestety jej życia nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon - mówił wówczas st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej.

Brzeziny: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zbigniew Ziobro reaguje

Po tygodniu do tragedii odniósł się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który do swojego wpisu dołączył nagranie z wypadku.

"Pijany bandyta za kierownicą staranował stojące na rogatkach kolejowych samochody i zabił jednego z kierowców. Mimo że sprawca jest recydywistą, z zakazem prowadzenia auta oraz miał 2,7 promila alkoholu we krwi, sędzia Wioletta Baran wypuściła go na wolność" - napisał .

Jak dodał, według niego, wypuszczenie sprawcy to "niebywały skandal". Prokurator Generalny zaznaczył we wpisie, że objął postępowanie specjalnym nadzorem. Co więcej, "prokuratura już złożyła zażalenie na szokującą decyzję sądu" - czytamy.