Obaj kierujący samochodami podczas wypadku byli trzeźwi, a policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia.

W Grzebowilku podczas kuligu 25-letni mężczyzna zmarł po uderzeniu w drzewo, gdy spadł z worka ciągniętego przez samochód.

Do zdarzenia doszło w środę kilkanaście minut po godzinie 23 na ulicy Inwestycyjnej w Nowinach. Z ustaleń policji wynika, że 20-letni kierowca Skody poruszał się ulicą Inwestycyjną, ciągnąc za swoim pojazdem sanki, którymi jechało dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat.

W momencie gdy kierujący Skodą skręcił w prawo, sanki zostały wyniesione na przeciwległy pas ruchu. Doszło do zderzenia z nadjeżdżającą Dacią, którą prowadził 20-latek.

Nowiny. Śmiertelny wypadek podczas kuligu. Służby badają okoliczności zdarzenia

Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przekazała w czwartek rano, że na miejscu wypadku służby ratunkowe podjęły reanimację 22-letniego mężczyzny.

Życia poszkodowanego nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon. Drugi z pasażerów, 21-latek, został przewieziony do szpitala w stanie określanym jako poważny.

Obaj kierujący samochodami byli w chwili zdarzenia trzeźwi. Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy oraz ustalają szczegółowe okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia.

Grzebowilk. Śmierć podczas kuligu, 25-latek uderzył w drzewo

To nie pierwsza tego typu tragedia. 10 stycznia w miejscowości Grzebowilk (woj. mazowieckie) grupa młodych ludzi zorganizowała nocną przejażdżkę. W pewnym momencie 25-latek spadł z worka ciągniętego przez samochód osobowy.

- W trakcie wykonywania skrętu przez kierującego Nissanem, jeden z mężczyzn puścił się worka i uderzył w drzewo - relacjonował podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Mimo błyskawicznej reakcji służb oraz reanimacji podjętej zarówno przez uczestników kuligu, jak i ratowników medycznych, życia 25-latka nie udało się uratować. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

