Sanki nagle zjechały na przeciwległy pas. Tragiczny finał kuligu

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

22-latek, uczestnik kuligu za samochodem, wpadł pod nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd. Tragiczne sceny rozegrały się w środę późnym wieczorem w miejscowości Nowiny (woj. świętokrzyskie). Pomimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Policja ustala okoliczności wypadku. Wiadomo, że kierujący samochodami byli trzeźwi.

Karetka pogotowia oraz radiowóz policji stoją zaparkowane przy leśnej drodze po zmroku, w tle widoczne drzewa pokryte śniegiem, całość oświetlona niebieskimi sygnałami świetlnymi.
Tragedia podczas kuligu. Nie żyje 22-latek. Zdj. ilustracyjneNewsLubuskiEast News

W skrócie

  • Na ulicy Inwestycyjnej w Nowinach, sanki ciągnięte przez Skodę zderzyły się z Dacią, prowadząc do śmierci 22-latka i poważnych obrażeń 21-latka.
  • Obaj kierujący samochodami podczas wypadku byli trzeźwi, a policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia.
  • W Grzebowilku podczas kuligu 25-letni mężczyzna zmarł po uderzeniu w drzewo, gdy spadł z worka ciągniętego przez samochód.
Do zdarzenia doszło w środę kilkanaście minut po godzinie 23 na ulicy Inwestycyjnej w Nowinach. Z ustaleń policji wynika, że 20-letni kierowca Skody poruszał się ulicą Inwestycyjną, ciągnąc za swoim pojazdem sanki, którymi jechało dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat.

W momencie gdy kierujący Skodą skręcił w prawo, sanki zostały wyniesione na przeciwległy pas ruchu. Doszło do zderzenia z nadjeżdżającą Dacią, którą prowadził 20-latek.

Nowiny. Śmiertelny wypadek podczas kuligu. Służby badają okoliczności zdarzenia

Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przekazała w czwartek rano, że na miejscu wypadku służby ratunkowe podjęły reanimację 22-letniego mężczyzny.

Życia poszkodowanego nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon. Drugi z pasażerów, 21-latek, został przewieziony do szpitala w stanie określanym jako poważny.

    Obaj kierujący samochodami byli w chwili zdarzenia trzeźwi. Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy oraz ustalają szczegółowe okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia.

    Grzebowilk. Śmierć podczas kuligu, 25-latek uderzył w drzewo

    To nie pierwsza tego typu tragedia. 10 stycznia w miejscowości Grzebowilk (woj. mazowieckie) grupa młodych ludzi zorganizowała nocną przejażdżkę. W pewnym momencie 25-latek spadł z worka ciągniętego przez samochód osobowy.

    - W trakcie wykonywania skrętu przez kierującego Nissanem, jeden z mężczyzn puścił się worka i uderzył w drzewo - relacjonował podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

    Mimo błyskawicznej reakcji służb oraz reanimacji podjętej zarówno przez uczestników kuligu, jak i ratowników medycznych, życia 25-latka nie udało się uratować. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

