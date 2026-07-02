W skrócie Piotr Matan został odwołany z funkcji pełnomocnika wojewody po incydencie z lutego, gdy awanturował się z ukraińskim taksówkarzem i używał wulgarnych słów.

Nagranie z zajścia trafiło do mediów społecznościowych. Matan został także zawieszony w obowiązkach asystenta posła KO, a sam zaprzeczył stosowaniu przemocy fizycznej i uprzedzeniom wobec Ukraińców.

Władze Koalicji Obywatelskiej wszczęły postępowanie dyscyplinarne, a Piotr Matan czasowo wycofał się z życia partyjnego i zawiesił członkostwo w partii.

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Piotr Matan stracił swoją posadę w środę. "Nie ma naszej zgody na powoływanie się na wpływy czy pogardliwe traktowanie innych" - przekazano w komunikacie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie X.

Nagranie z udziałem Matana zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Widać na nim wymianę zdań z taksówkarzem pochodzącym z Ukrainy, która przeradza się w awanturę. Na materiale wideo słychać wulgaryzmy, dochodzi także do szarpaniny.

Matan miał zwracać się do kierowcy m.in. słowami: "Ty wiesz kim ja jestem? Zaraz licencję stracisz, więc weź się ogarnij", po czym informuje, że jest pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła.

Piotr Matan stracił posadę. Awanturował się z taksówkarzem z Ukrainy

Do sprawy odniósł się posełArtur Gierada, przewodniczący świętokrzyskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Poinformował o zawieszeniu Matana w obowiązkach asystenta. "Sprawa wymaga wyjaśnienia, dlatego dalsze decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami" - przekazał.

Matan opublikował oświadczenie, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń z lutego. Według jego relacji kierowca odmówił wykonania opłaconego kursu, ponieważ jedna z pasażerek miała przy sobie jedzenie.

Matan przyznał, że powołał się na zajmowane stanowisko. Jak wyjaśnił, liczył na to, iż kierowca wykona kurs, a pasażerowie bezpiecznie wrócą do domu. Były pełnomocnik zaprzeczył zarzutom stosowania przemocy fizycznej oraz używania epitetów wobec kierowcy. Oświadczył, że nie szarpał go ani nie uderzył. Jego zdaniem zarówno on, jak i osoby, które mu towarzyszyły, byli trzeźwi.

Lokalny polityk KO zawiesza członkostwo. W tle scysja z Ukraińcem

Matan zapewnił ponadto, że nie żywi uprzedzeń wobec obywateli Ukrainy. Zdarzenie zarejestrowane przez kierowcę określił jako prowokację służącą budowaniu zasięgów w mediach społecznościowych. Poinformował też o czasowym wycofaniu się z życia partyjnego. "Do czasu wyjaśnienia sprawy zawieszam swoje członkostwo w partii" - napisał.

Świętokrzyska KO poinformowała w oświadczeniu, że w czwartek zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie. Zgodnie ze statutem partii zawieszenie członkostwa oznacza wygaśnięcie wszystkich pełnionych przez niego funkcji w strukturach partii.

Piotr Matan był pełnomocnikiem wojewody świętokrzyskiego ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. W wyborach samorządowych w 2024 r. z powodzeniem kandydował do Rady Powiatu w Jędrzejowie z listy Koalicji Obywatelskiej.





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