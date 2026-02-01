W skrócie Grzegorz Partyka poinformował o potwierdzeniu wirusa grypy ptaków HPAI 26 stycznia we wsi Leśne Chałupy w gminie Tarłów.

Powiatowy lekarz weterynarii wyznaczył strefę objętą zakażeniem HPAI, obejmującą miejscowości w gminie Tarłów oraz wprowadził nakazy i zakazy, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Jesienią 2025 roku przypadki ptasiej grypy H5N1 odnotowano w Niemczech, Słowacji, Belgii i Holandii, gdzie doszło do uboju tysięcy ptaków.

Grzegorz Partyka, powiatowy lekarz weterynarii w Opatowie, poinformował, że obecność wirusa grypy ptaków potwierdzono 26 stycznia. Dodał, że chora na HPAI gęś gęgawa została odnaleziona we wsi Leśne Chałupy, w gminie Tarłów.

W związku z tym powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie, które wyznacza "strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)".

Obejmuje ona miejscowości Ciszyca Górna, Ciszyca-Kolonia, Dorotka, Leśne Chałupy zlokalizowane w gminie Tarłów oraz wprowadza nakazy i zakazy mające na celu ograniczenie szerzenia się wirusa HPAI.

Świętokrzyskie. Pierwszy w tym roku przypadek ptasiej grypy w Polsce

- Dotyczy to głównie utrzymywania ptaków w schronieniach, zabezpieczenia paszy, przemieszczania ptaków i zgłaszania objawów do właściwego powiatowego lekarza weterynarii - podkreślił Partyka.

Dodał, że ostra forma choroby będzie wyraźnie zauważalna. - Grypa ptaków powoduje duszność, obrzęki, sinice, niezborności ruchów. Często też jest notowana tak ostra postać, że ptaki padają w ciągu 24 godzin. Wszelkie takie objawy właściciele ptaków powinni zgłosić lekarzowi weterynarii - zaznaczył powiatowy lekarz weterynarii w Opatowie.

Sąsiedzi Polski podnieśli alarm. Chodzi o ptasią grypę

Jesienią 2025 roku wirus ptasiej grypy H5N1 siał spustoszenie wśród niemieckiego i słowackiego ptactwa.

Do zachorowań doszło również w Belgii i Holandii. W tym pierwszym kraju ognisko wirusa odkryto na fermie indyków na północy kraju. W sumie choroba doprowadziła w kraju do śmierci 319 ptaków, a ponad 67 tys. musiało zostać ubitych.

Z kolei w Holandii ptasią grypę wykryto na fermie drobiu, w wyniku czego konieczne było dokonanie uboju ok. 161 tys. kurczaków.

