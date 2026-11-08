Prokuratura ujawniła, jak zginęli bliscy Michała O. Nowe ustalenia

W skrócie Prokuratura potwierdziła, że w mieszkaniu rodziców Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono trzy ciała, a na każdej z ofiar widniały rany postrzałowe.

Służby zabezpieczyły na miejscu siedem jednostek broni palnej oraz amunicję, co łącznie z bronią znalezioną w Krakowie daje jedenaście sztuk należących do rodziny.

Śledczy ustalili, że do śmierci domowników mogło dojść w sobotę, podkreślając, iż wcześniej nie wpłynęły żadne zgłoszenia o strzałach w tym mieszkaniu.

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Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz wziął w niedzielę udział w konferencji prasowej poświęconej sytuacji, która miała miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim. W mieszkaniu Michała O. - sprawcy zamachu w Krakowie - ujawniono bowiem ciała trzech osób.

Prokopowicz potwierdził wcześniejsze ustalenia mediów i służb, że ujawniono zwłoki "rodziców zamachowca oraz jego siostry". - Te ciała zostały już zabezpieczone do sekcji zwłok, trwają jeszcze oględziny miejsca, czyli mieszkania - podkreślił.

- Ustalamy okoliczności również związane z momentem zgonu wszystkich trzech osób. Nasze wstępne ustalenia poczynione w toku oględzin wskazują, że do śmierci tych osób mogło dojść w dniu wczorajszym. Czy będzie to wczorajszy poranek, czy też noc z przedwczoraj na wczoraj, to jest jeszcze kwestia do ustalenia - dodał.

Prokuratura o ofiarach w mieszkaniu Michała O. "Nie było żadnych zgłoszeń"

Przedstawiciel prokuratury był dopytywany przez dziennikarzy, czy służby otrzymały jakieś zgłoszenia związane z ewentualną strzelaniną w mieszkaniu. - Nie było żadnych zgłoszeń związanych ze zdarzeniem polegającym na tym, że ktoś oddał strzały w tym mieszkaniu. Czynności przez policję, przypomnę, na miejscu tutaj zostały podjęte wczoraj wieczorem - mówił.

- Mogę tylko potwierdzić to, co już mówiłem wcześniej, że ujawniono na ciele każdej z ofiar rany postrzałowe. Co do ilości i umiejscowienia na chwilę obecną informacji nie przekazujemy - zaznaczył.

Dodajmy jednak, że z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że ofiary zostały prawdopodobnie zamordowane podczas snu. Świadczyć ma o tym fakt, że wszystkie trzy osoby zginęły od strzałów w głowę, a ich ciała miały zostać znalezione w łóżkach. Na ten moment informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Prokopowicz potwierdził, że na miejscu zdarzenia zabezpieczono "znaczną ilość amunicji, a także siedem jednostek broni palnej". - Co łącznie z ustaleniami poczynionymi na terenie Krakowa daje nam jedenaście jednostek broni, co odpowiada naszym ustaleniom co do ilości broni, na jaką pozwolenia mieli wydane zarówno zamachowiec, jak i jego ojciec - dodał.

- Wszystkie te jednostki broni, mówię tu o jednostkach zabezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały zabezpieczone między innymi do dalszych specjalistycznych badań. Bo przypomnę, że musimy też ustalić nie tylko, z której broni konkretnie padły strzały w tym mieszkaniu, ale również czy wszystkie te jednostki broni są tymi, na które zostały wydane pozwolenia, a zatem czy były posiadane legalnie - podkreślił.

Ostrowiec Świętokrzyski. Prokuratura: Zabezpieczyliśmy szereg przedmiotów

Dziennikarze dopytywali też, czy można oficjalnie potwierdzić, że sprawcą zdarzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim był 24-latek, który dokonał zamachu w Krakowie. Prokuratura - powołując się na dotychczasowe ustalenia - wskazała, że jest to "wysoce prawdopodobne".

- Takie sprawy zdarzają się raz na jakiś czas. W prokuraturze nie są jakąś specjalną nowością. Mówimy tutaj o pozbawieniu życia przy użyciu broni. W sposób dowodowy zwykle udaje nam się powiązać sprawcę z konkretnym zdarzeniem - zapewnił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.

W trakcie konferencji nawiązano ponadto do ewentualnych dowodów dotyczących "zainteresowań" Michała O. - Czynności prowadzone w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim koncentrowały się również na kwestiach związanych z ujawnieniem tego rodzaju materiałów. Zabezpieczyliśmy szereg przedmiotów na potrzeby tego postępowania. W późniejszym etapie będzie prokurator decydował, co jest istotne, a co nie dla tego śledztwa - mówił.

- Na chwilę obecną nie wypowiadamy się, co to jest konkretnie, natomiast mieliśmy to na uwadze, realizując czynności procesowe w mieszkaniu - dodał.

Prokopowicz pytany, czy Michał O. był wcześniej karany, podkreślił, że nie posiada takich informacji, ale "trzeba mieć na uwadze, że gdyby mężczyzna był karany za popełnienie przestępstw, to nie mógłby uzyskać pozwolenia na posiadanie broni palnej".

- Taką informację już mamy, że stosowne pozwolenie w tym zakresie mężczyzna posiada - potwierdził.

Zamach w Krakowie. W domu Michała O. znaleziono trzy ciała

Przypomnijmy, że w sobotę uzbrojony 24-latek - pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał O. - wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do znajdujących się tam osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca, który został zatrzymany po wymianie ognia z policją.

Według ustaleń służb 24-latek miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany ani notowany. Mężczyzna miał bardzo radykalne poglądy i był zafascynowany ideologiami skrajnie prawicowymi. W samochodzie, którym się poruszał, znaleziono wiele sztuk broni, a strzały padły z broni automatycznej.

Funkcjonariusze weszli do domu zamachowca, gdzie - jak już wspomniano - znaleziono trzy kolejne ciała - należące do matki, ojca oraz siostry sprawcy.

Michał O. trenował strzelectwo sportowe i posiadał legalne pozwolenie na broń. Miał zarejestrowane dwie sztuki broni. Pasję dzielił z ojcem, Januszem O.



