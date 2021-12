Prezydent Andrzej Duda wiosną ubiegłego na nieczynnej stacji w Końskich podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym tzw. Kolej Plus. Zapowiedział jednocześnie przywrócenie połączeń kolejowych do Końskich. O podpisaniu nowelizacji ustawy pisaliśmy TUTAJ.

Zdjęcie Nieczynna stacja kolejowa w Końskich / Krzysztof Zuczkowski / Forum / Agencja FORUM

Jak poinformowało biuro prasowe PKP PLK, na prace remontowe linii kolejowej 25 Skarżysko-Kamienna-Tomaszów Mazowiecki przeznaczono ponad 28 mln zł ze środków budżetowych. Dzięki rewitalizacji linii kolejowej numer 25 na nowo możliwa jest bezpośrednia podróż koleją między województwami świętokrzyskim i łódzkim. W niedzielę o godzinie 4.44, po 12 latach przerwy z Końskich odjechał pierwszy pociąg pasażerski relacji Końskie-Łódź Chojny.

"Największa satysfakcja jest wtedy, gdy coś zmienia się na lepsze. Dobro wraca ale i dobre wraca #Końskie" - napisał w niedzielę po południu na Twitterze prezydent Andrzej Duda.



Pociągi wróciły do Końskich

W ramach rewitalizacji linii 25 wyremontowano również perony, m.in. na stacjach i przystankach: Skarżysko Milica, Bliżyn, Stąporków, Końskie i Opoczno. Zadanie obejmowało także punktową naprawę torów i wymianę dwóch rozjazdów. Poprawiona została nawierzchnia na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w Bliżynie i Końskich.



Przez ostatnie 12 lat na trasie Skarżysko-Kamienna - Opoczno prowadzony był wyłącznie ruch towarowy.

Według rządowych zapowiedzi na realizację programu Kolej Plus przeznaczono 6,6 mld zł do 2028 r. 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez PKP PLK. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miastami wojewódzkimi.