W skrócie Pożar wybuchł w nocy w hali produkcyjnej firmy WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej, gdzie wytwarzane są części do dronów.

Trwa policyjne dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru, przy czym nie wykluczono podpalenia, w związku z uruchomieniem czujnika antywłamaniowego tuż przed pojawieniem się ognia.

Ze względu na charakter zakładu w działania zaangażowano również służby specjalne, które analizują zabezpieczone dowody i materiały.

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- Do pożaru doszło kilkanaście minut po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek - przekazał Interii rzecznik prasowy KP PSP w Skarżysku-Kamiennej mł. kpt. Rafał Maciejczak. Radio Kielce informuje, powołując się na policję, że na miejscu mogło dojść do podpalenia.

- Na miejscu pracowało pięć zastępów strażackich w sile 25 strażaków - poinformował rzecznik strażaków.

- Nasze działania trwały około dwóch godzin. Polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu napięcia elektrycznego do budynku. Następnie strażacy ugasili ten pożar. Sprawdzili też kamerą termowizyjną cały obiekt oraz detektorami na obecność substancji niebezpiecznych, których nie stwierdzono - dodał mł. kpt. Maciejczak.

W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

Skarżysko-Kamienna. Pożar w fabryce części do dronów

Do pożaru doszło w fabryce należącej do firmy WB Electronics przy ul. Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej. - To hala należąca do zakładu produkującego pompy systemów bezzałogowych - poinformowała nadkom. Anna Sławińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, cytowana przez Radio Kielce.

Na miejscu obecna jest policja, która zabezpiecza teren i prowadzi oględziny, mające na celu ustalenie przyczyn pożaru. Policja poinformowała, że nie wyklucza, że do pożaru mógł się ktoś przyczynić. Jak zauważono bowiem, chwilę przed wykryciem ognia ochroniarz poinformował służby o uruchomieniu czujki antywłamaniowej na terenie firmy.

Firm WB Electronics to firma zbrojeniowa zajmująca się produkcją m.in. dronów wojskowych FT5 czy FLYEYE, a także amunicji krążącej WARMATE, drony rozpoznawczo-uderzeniowe GLADIUS czy drony morskie StormRider.

Rzecznik Grupy WB Remigiusz Wilk w rozmowie z TVN24 przekazał, że pożar był niewielki, a jeden z pracowników firmy, który dostrzegł ogień na monitoringu przystąpił do gaszenia go jeszcze przed przyjazdem strażaków.

Pożar fabryki produkującej części do dronów. Zaangażowano służby specjalne

Sprawę skomentował w rozmowie z Polsat News rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Policjanci przybyli na miejsce zabezpieczają dowody dotyczące pożaru. Próbują ustalić, czy było to podpalenie, czy przyczyną pożaru było zupełnie co innego - przekazał.

- Na tę chwilę, z uwagi na specyfikę tego zakładu i fakt, że mogłoby dochodzić do różnego rodzaju aktów dywersji, włączają się w wyjaśnienie tej sprawy funkcjonariusze służb specjalnych. To oni już teraz analizują i weryfikują pewnego rodzaju informacje. Analizują też zabezpieczone dowody i materiały - dodał.

Dobrzyński zaznaczył, że służby traktują sprawę "bardzo poważnie i priorytetowo". - Jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że w tym wypadku doszło do aktu dywersji, służby będą dążyć do tego, żeby to dokładnie wyjaśnić i zatrzymać sprawcę. Ostrzegam jednak przed pojawiającymi się fake newsami, że jest to na pewno akt dywersji i podpalenie. Za wcześnie, żeby o tym mówić - przekazał.



