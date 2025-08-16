Pożar hotelu w Starachowicach. Ewakuacja gości i pracowników

Anna Nicz

W hotelu w Starachowicach wybuchł pożar. Z budynku udało się ewakuować 180 gości. Ogień pojawił się w trudno dostępnej, nieużytkowanej części. Walczy z nim dziewięć zastępów straży pożarnej.

Pożar wybuchł na poddaszu
Pożar wybuchł na poddaszufacebook.com/ Gazeta Starachowickamateriał zewnętrzny

W sobotę w hotelu Senator w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) wybuchł pożar. Służby informację otrzymały około godziny 13.

Z budynku ewakuowano wszystkich gości, 180 osób, oraz pracowników.

Starachowice. Pożar hotelu. Ewakuacja gości

- Ogień pojawił się w nieużytkowanej części hotelu. Nie ma do niej dostępu z zewnątrz - przekazał Interii st. bryg. Marcin Nyga z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Strażacy musieli wybić dziurę w suficie, by sięgnąć do zajętej ogniem części. St. bryg. Nyga podkreśla, że w pomieszczeniach panuje duże zadymienie.

Pożar hotelu. Dym nad Starachowicami

Na zdjęciach i nagraniach ze Starachowic widać dym, unoszący się nad dachem hotelu.

Strażacy sprawdzili, czy w pokojach hotelowych nie pozostali także goście.

Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej.

