Na ulicy Krakowskiej w Kielcach doszło do awarii magistrali wodociągowej. Jak ostrzega rzecznik Wodociągów Kieleckich, uszkodzenie może spowodować przerwy w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości. Utrudnienia mogą dotknąć ponad 60 proc. mieszkańców miasta.

Awaria wodociągów w Kielcach

  • Awarie magistrali wodociągowej w Kielcach na ul. Krakowskiej spowodowały problemy z dostawą wody.
  • Do uszkodzenia rurociągu doszło najprawdopodobniej podczas robót drogowych w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską.
  • Ekipy techniczne pracują nad usunięciem awarii, a mieszkańcy mogą doświadczyć przerw lub pogorszenia jakości wody, zwłaszcza korzystający z ujęcia w Białogonie.
W Kielcach doszło do awarii magistrali wodociągowej o średnicy 300 mm na ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską.

Jak poinformował rzecznik Wodociągów Kieleckich Ziemowit Nowak, do uszkodzenia rurociągu doszło najprawdopodobniej podczas robót drogowych prowadzonych w tym miejscu.

W środę prowadzono tu prace, których celem było wyznaczenie czterech miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    Awaria wodociągu w Kielcach. Ostrzeżenie dla mieszkańców

    Naprawa jest prowadzona przez ekipy techniczne spółki. Do czasu usunięcia awarii mogą wystąpić niedobory, całkowite przerwy w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości w części miasta, która korzysta z ujęcia w Białogonie.

    To ujęcie odpowiada za znaczną część zapotrzebowania Kielc - stanowi około 64 proc. całkowitej ilości wody dostarczanej mieszkańcom.

    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach informuje także, że ze względu na utrudniony wyjazd autobusów miejskich z bazy MPK możliwe są znaczne opóźnienia na liniach miejskich.

    Po godz. 15 pojawił się nowy komunikat służb. "Trwa usuwanie skutków awarii magistrali wodociągowej przy bazie MPK na ulicy Jagiellońskiej" - podało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach.

