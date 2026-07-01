W skrócie W Starachowicach doszło do gwałtownej nawałnicy. Część miasta została zalana, a prezydent poprosił mieszkańców o zgłaszanie usterek poprzez Starachowicki Alert Miejski.

W województwie świętokrzyskim straż pożarna interweniowała prawie 300 razy, usuwając skutki burz, silnego wiatru, uszkodzonych dachów i podtopień.

W związku z ulewami ewakuowano cztery obozy harcerskie, a zgłoszenia dotyczące szkód napływały do służb przez całą noc.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Blisko 300 interwencji straży pożarnej, uszkodzone dachy oraz liczne podtopienia to skutki gwałtownych burz, które przeszły w środę nad województwem świętokrzyskim. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał poszycia dachów, a nawałnicom towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu.

"Przez nasze miasto przeszła nawałnica, której skutki będą usuwane w najbliższych godzinach i dniach. Straż pożarna działa na pełnych obrotach, podobnie jak inne służby" - napisał w środę wieczorem na Facebooku prezydent Starachowic.

"Jeśli widzicie uszkodzoną infrastrukturę miejską - usterki, uszkodzenia możecie zgłaszać przez SMS bądź MMS w ramach Starachowickiego Alertu Miejskiego (pod numerem 792 082 222 - red.) bądź przez aplikację Naprawmy Starachowice" - przekazał Marek Materek.

Starachowice. Wielka ulewa, część miasta pod wodą

Lokalny portal pokazał skutki burzy, jaka przeszła nad Starachowicami. Na nagraniu widać mężczyzn pchających samochód. Pojazd utknął na zalanej jezdni. Woda sięga do kolan.

"Burza nad powiatem starachowickim. Rwące potoki na ulicach, samochody utknęły w drodze" - czytamy w innym wpisie opatrzonym nagraniem.

"Potwierdza się niestety, że sytuacja w Starachowicach jest ciężka. W zaledwie 40 minut spadło już 88 mm opadu. To nie mogło się skończyć inaczej" - przekazał inny użytkownik Facebooka, załączając zdjęcie.

Rozwiń

"Przed nami dużo pracy, już teraz serdecznie dziękuję wszystkim służbom i tym, którzy niosą pomoc potrzebującym" - przekazał prezydent Starachowic.

Świętokrzyskie. Setki interwencji straży pożarnej, ewakuowano obozy harcerskie

Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy KW Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach do godz. 22 strażacy odnotowali 293 interwencje. Silny wiatr uszkodził lub zerwał 38 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ratownicy usuwali również powalone drzewa oraz skutki licznych podtopień budynków i dróg. W działania zaangażowani są strażacy PSP i ochotniczych straży pożarnych.

- Zgłoszenia wciąż napływają - poinformował st. kpt. Bajur. W związku z sytuacją pogodową w części komend powiatowych wzmocniono obsady.

Na terenie województwa odbywają się także cztery obozy harcerskie, w których uczestniczy blisko 100 osób. Wszyscy zostali ewakuowani do pobliskich budynków. Jak przekazał oficer prasowy, nikt nie odniósł obrażeń.





"Polityczny WF": Warszawiacy wystawią Trzaskowskiemu żółtą kartkę? INTERIA.PL