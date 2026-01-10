W skrócie Policjanci w Kielcach próbowali zatrzymać do kontroli audi, którego kierowca zaczął uciekać.

Pościg zakończył się dachowaniem auta i hospitalizacją sześciu osób, w tym dwóch funkcjonariuszy.

22-letni kierowca był pod wpływem alkoholu i miał zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w piątek po godz. 21 na ul. Piekoszowskiej funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zwrócili uwagę na audi, którego stan techniczny wzbudził ich zastrzeżenia. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę.

Kielce. Pościg za 22-letnim kierowcą. Auto dachowało, wśród poszkodowanych policjanci

- Przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych dali kierowcy sygnał do zatrzymania. Ten jednak to zignorował, zaczął uciekać i rozpoczął się pościg - mówiła podkom. Perkowska-Kiepas w rozmowie z Radiem Kielce.

Pościg zakończył się na ul. Podklasztornej, gdzie 22-letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał w zarośla i dachował. W samochodzie oprócz kierowcy, było trzech pasażerów.

W wyniku zdarzenia sześć osób zostało przewiezionych do szpitala, w tym dwóch policjantów.

Badanie wykazało, że kierujący miał ponad pół promila alkoholu w organizmie i aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

