Ogień objął dom jednorodzinny, tragiczny finał akcji ratowniczej. Znaleziono ciało

Do pożaru domu jednorodzinnego doszło w nocy po godz. 1 w miejscowości Kozów w powiecie koneckim (woj. świętokrzyskie). Ogień zajął cały budynek.

Jak poinformował st. kpt. Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach, strażacy otrzymali informację, że w budynku może znajdować się kobieta. Po opanowaniu pożaru w jednym z pomieszczeń znaleziono zwęglone zwłoki.

Kozów. Pożar domu jednorodzinnego, znaleziono ciało kobiety

- Podczas akcji gaśniczej ujawniono zwłoki, najprawdopodobniej 95-letniej kobiety. Na miejscu wykonano czynności pod nadzorem prokuratora - powiedziała w rozmowie z Interią oficer prasowa KPP w Końskich mł. asp. Marta Przygodzka.

W poniedziałek będą przeprowadzone czynności z biegłym z zakresu pożarnictwa.

W akcji brały udział jednostki z Królewca, Kozowa, Przyłogów, Końskich i Miedzierzy, a także pogotowie energetyczne i policja.

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Dąbrówka Szczepanowska. Pożar domu, odkryto dwa ciała

W Interii informowaliśmy o innym, tragicznym w skutkach pożarze drewnianego domu, otwiera się w nowym oknie. W sierpniu w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska w powiecie tarnowskim zginęły dwie osoby.

Strażacy podczas akcji ratunkowej znaleźli ciała 28-letniego mężczyzny i 54-letniej kobiety. W zdarzeniu poszkodowany został również 50-letni mężczyzna, któremu udzielono pomocy na miejscu, a następnie przetransportowano go do szpitala.



