Do przełomu doszło po niespełna miesiącu. Eksploratorzy pochwalili się swoim niezwykłym odkryciem 12 listopada. - Teren badaliśmy przy pomocy wykrywaczy metali, a kiedy okazało się, że sygnał podczas poszukiwań stał się bardzo mocny, podjęliśmy decyzję o eksploracji miejsca - przekazał Krzysztof Pitra z grupy Wisła w rozmowie z serwisem Echo Dnia.

Świętokrzyskie: Odkryli niemiecki bombowiec i nieśmiertelniki

Okazało się, że pod ziemią znajduje się wrak niemieckiego bombowca średniego typu Heinkel He 111, który należał do sił powietrznych III Rzeszy Niemieckiej. Jak czytamy, maszyna została zestrzelona latem 1944 roku. Pitra przedstawił bardzo szczegółowe ustalenia, choć podkreślił, że wciąż zbierają informacje i badają okoliczności ostatniego lotu bombowca.

Obecnie wiadomo, że samolot trafiony został przez żołnierzy radzieckich. Wzbił się wysoko, a następnie z impetem uderzył w ziemię, tworząc potężny lej. To właśnie między innymi dlatego wrak znajdował się głęboko pod powierzchnią ziemi - z tego względu podczas prac wydobywczych potrzebna okazała się koparka.

Pasjonaci dokonali niezwykłego odkrycia. "Możemy dotknąć historii"

Eksploracja obszaru, gdzie ujawniono wrak niemieckiego bombowca, przynosi kolejne efekty. Odkopano bowiem dwa nieśmiertelniki, obrączki oraz łańcuszek. Nieśmiertelniki grupa chce przekazać służbom, by te trafiły do rodzin zmarłych.

Badacze podkreślają, że ich celem jest zbadanie historii tego miejsca, a także wydobycie wszystkich elementów samolotu, by ostatecznie mogły trafić do muzeum. Pasjonaci działają w trudnych, jesiennych warunkach, ale podkreślają, że towarzyszą im ogromne emocje. Niedogodności przestają się wtedy liczyć. - Ten samolot leciał, rozbił się w tym miejscu, a my możemy dotknąć tej historii - opisał swoje odczucia w rozmowie z lokalnymi mediami jeden z członków grupy Gustaw Tomczyk.