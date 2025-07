- Podpłynąłem bliżej i zobaczyłem chłopca, że ma oczy zamknięte i tak dziwnie ruszał ręką. Drżała mu. On tak po prostu dryfował z głową w dół. Mówię do kolegi - bawi się czy jak? No i od razu go podniosłem i zacząłem krzyczeć do ratownika: "proszę pana, proszę pana!" - tłumaczy Interii Alex.