W skrócie Pojawiły się najnowsze ustalenia dotyczące 49-latka podejrzewanego o atak na teściów w miejscowości Mierzawa, w którym zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta została ciężko ranna.

Policja prowadzi szeroko zakrojoną operację poszukiwawczą na terenie województwa świętokrzyskiego z udziałem setek funkcjonariuszy oraz specjalistycznego sprzętu.

Podejrzany jest byłym policjantem, zakończył służbę w lutym 2023 roku, a służby apelują o ostrożność i proszą mieszkańców o pomoc w jego odnalezieniu.

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Do tragedii doszło na tle konfliktu rodzinnego. Według informacji przekazanych przez policję, w wyniku zdarzenia śmierć poniósł 80-letni mężczyzna. Poszkodowana została również 76-letnia kobieta, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Jak poinformowała świętokrzyska policja, zatrzymanie podejrzanego jest obecnie najważniejszym celem prowadzonych działań.

"Prowadzimy intensywne poszukiwania za 49-letnim mężczyzną, który po zabójstwie w miejscowości Mierzawa, pow. jędrzejowski, uciekł z miejsca zdarzenia" - przekazano w komunikacie.

Mierzawa. Obława za 49-letnim mężczyzną. Poszukiwany był funkcjonariuszem

W związku z prowadzonymi poszukiwaniami Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zarządził operację policyjną obejmującą teren całego województwa świętokrzyskiego. W działania zaangażowano już blisko 300 policjantów.

Funkcjonariusze wykorzystują specjalistyczny sprzęt, który ma pomóc w odnalezieniu poszukiwanego. W akcji biorą udział między innymi quady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec Komendy Głównej Policji.

Śledczy ujawnili również nowe informacje dotyczące poszukiwanego mężczyzny. Jak przekazano, jest on byłym policjantem, który zakończył służbę w lutym 2023 roku.

"Potwierdzamy, że to były funkcjonariusz policji, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Od początku związany był z pionem prewencji" - poinformowała świętokrzyska policja. Według przekazanych danych mężczyzna nie posiadał specjalistycznych szkoleń policyjnych. Mundurowi zaznaczyli również, że nie miał pozwolenia na broń.

Służby apelują o pomoc. Proszą o zachowanie ostrożności

Mundurowi zwracają się do mieszkańców z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.

Jednocześnie funkcjonariusze uspokajają, że 49-latek nie jest obecnie kwalifikowany jako osoba szczególnie niebezpieczna. Mimo to policja zaleca zachowanie ostrożności i niepodejmowanie samodzielnych prób zatrzymania mężczyzny.

Poszukiwania trwają, a służby zapewniają, że wykorzystują wszystkie dostępne siły i środki, aby jak najszybciej doprowadzić do zatrzymania podejrzanego.

Mierzawa. Rodzinna kłótnia. Nie żyje 80-latek

W piątek po godzinie 16 do służb trafiło zgłoszenie dotyczące 49-letniego mężczyzny, który w miejscowości Mierzawa zaatakował z użyciem ostrego narzędzia swoich teściów.

W wyniku ataku zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie.

Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do tragedii mogło dojść na tle wcześniejszej kłótni rodzinnej, do której doszło między mężczyzną a jego żoną. Po awanturze 49-latek udał się do domu teściów, gdzie doszło do ataku.





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