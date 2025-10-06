Napadł na żonę, a potem zniknął. Koniec obławy na 63-latka
Policja zakończyła trwające od dwóch tygodni poszukiwania 63-letniego mieszkańca gminy Osiek poszukiwanego w związku z atakiem na żonę. Mężczyzna został odnaleziony martwy. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.
W skrócie
- Policja zakończyła dwutygodniowe poszukiwania 63-letniego mieszkańca gminy Osiek, który był podejrzewany o atak na swoją żonę.
- Ciało mężczyzny zostało znalezione w zagajniku, niedaleko miejsca zamieszkania poszkodowanej kobiety.
- Przyczyny i okoliczności śmierci mają zostać ustalone podczas sekcji zwłok.
Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie st. asp. Joanna Szczepaniak przekazała, że ciało poszukiwanego mężczyzny zostało odnalezione i zabezpieczone do sekcji zwłok.
63-latka szukano przez dwa tygodnie. Mężczyzny był poszukiwany w związku z napaścią na 52-letnią żonę, do której doszło 22 września w miejscowości Suchowola w gminie Osiek.
Według ustaleń śledczych, kobieta została zaatakowana na terenie własnej posesji. Z obrażeniami głowy trafiła do szpitala.
Zakończono poszukiwania 63-latka. Mężczyzna miał napaść na żonę
O zdarzeniu policję powiadomił sąsiad, który znalazł poszkodowaną leżącą na podwórku. Na miejsce skierowano patrol oraz służby medyczne. Wstępnie ustalono, że napastnik po ataku zbiegł w kierunku pobliskiego lasu.
W kolejnych dniach policja opublikowała rysopis mężczyzny i apelowała o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Ciało znaleziono w zagajniku około kilometra od miejsca zamieszkania 52-letniej poszkodowanej.
Szczegółowe przyczyny i okoliczności śmierci 63-latka ma ustalić zaplanowana sekcja zwłok.