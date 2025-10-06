W skrócie Policja zakończyła dwutygodniowe poszukiwania 63-letniego mieszkańca gminy Osiek, który był podejrzewany o atak na swoją żonę.

Ciało mężczyzny zostało znalezione w zagajniku, niedaleko miejsca zamieszkania poszkodowanej kobiety.

Przyczyny i okoliczności śmierci mają zostać ustalone podczas sekcji zwłok.

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie st. asp. Joanna Szczepaniak przekazała, że ciało poszukiwanego mężczyzny zostało odnalezione i zabezpieczone do sekcji zwłok.

63-latka szukano przez dwa tygodnie. Mężczyzny był poszukiwany w związku z napaścią na 52-letnią żonę, do której doszło 22 września w miejscowości Suchowola w gminie Osiek.

Według ustaleń śledczych, kobieta została zaatakowana na terenie własnej posesji. Z obrażeniami głowy trafiła do szpitala.

O zdarzeniu policję powiadomił sąsiad, który znalazł poszkodowaną leżącą na podwórku. Na miejsce skierowano patrol oraz służby medyczne. Wstępnie ustalono, że napastnik po ataku zbiegł w kierunku pobliskiego lasu.

W kolejnych dniach policja opublikowała rysopis mężczyzny i apelowała o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Ciało znaleziono w zagajniku około kilometra od miejsca zamieszkania 52-letniej poszkodowanej.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności śmierci 63-latka ma ustalić zaplanowana sekcja zwłok.

