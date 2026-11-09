W skrócie Sprawca ataku w Krakowie i jego ojciec należeli do Klubu Sportowego Świt w Starachowicach, gdzie 24-latek po raz ostatni ćwiczył w sierpniu tego roku.

Pełnomocnik klubu podkreślił, że na obiekcie odbywały się wyłącznie statyczne strzelania sportowe, a zachowanie zamachowca nigdy nie wzbudzało niepokoju.

W ataku w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych; w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i siostry.

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Sprawca ataku na Rynku Głównym w Krakowie oraz jego ojciec byli członkami Klubu Sportowego Świt w Starachowicach. Jak poinformował pełnomocnik klubu Adam Chyb, 24-latek należał do stowarzyszenia od 2022 roku, a jego ojciec od 2016 roku.

W tym roku młodszy z mężczyzn dwukrotnie uczestniczył w treningach strzeleckich i raz w zawodach. W tym roku mężczyzna był na obiekcie trzy razy, natomiast jego ojciec - siedem razy. Podczas wszystkich trzech wizyt 24-latkowi towarzyszył starszy z mężczyzn. Po raz ostatni obaj byli na obiekcie w sierpniu.

Zamachowiec z Krakowa chodził na strzelnicę. "Zachowanie nie wzbudzało niepokoju"

Chyb wyjaśnił, że 24-latek nie utrzymywał bliższych relacji z pozostałymi członkami klubu. Nie wyróżniał się również wynikami sportowymi, które pełnomocnik określił jako przeciętne.

- Nigdy nie zachowywał się w sposób naganny - powiedział Chyb. Dodał, że zachowanie młodego mężczyzny nie wzbudzało niepokoju ani szczególnego zainteresowania innych członków stowarzyszenia.

Znacznie bardziej zaangażowany w działalność klubu był ojciec 24-latka. Chyb opisał go jako wieloletniego członka stowarzyszenia, który chętnie pomagał przy pracach remontowych i utrzymaniu obiektu.

To na tej strzelnicy trenował zamachowiec. "Strzelamy tylko statycznie"

Pełnomocnik podkreślił, że na strzelnicy KS Świt odbywają się wyłącznie statyczne strzelania sportowe. Klub nie prowadzi szkoleń dynamicznych, taktycznych ani bojowych. - My strzelamy tylko sportowo, tylko statycznie - zaznaczył.

Jak wyjaśnił Chyb, infrastruktura obiektu nie pozwala na prowadzenie strzelań w ruchu. Zajęcia odbywają się w pawilonach strzeleckich, a zawodnicy oddają strzały do tarcz z ustalonych pozycji.

Chyb wskazał, że celem takich ćwiczeń jest precyzja, skupienie i uzyskanie jak najwyższego wyniku punktowego. Podkreślił, że jest to inny rodzaj szkolenia niż strzelanie bojowe, wymagające poruszania się z bronią.

Pełnomocnik poinformował również, że osoby posiadające odpowiednie pozwolenia mogą korzystać na strzelnicy z własnej broni. Każde strzelanie jest rejestrowane i odbywa się pod nadzorem instruktora.

Odnosząc się do tragedii, pełnomocnik zaznaczył, że najważniejsza jest obecnie sytuacja rodzin ofiar oraz rannych policjantów. Jego zdaniem to na ich potrzebach i wsparciu należy skoncentrować uwagę.

Tragedia w Krakowie. Zamachowiec otworzył ogień do przechodniów

Do ataku doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. Następnie przemieszczał się ulicami miasta. W rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej został postrzelony przez policjantów i zatrzymany.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów oraz sam napastnik. Zamachowiec, którym okazał się 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego, w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek nad ranem.

W mieszkaniu rodziny 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała jego ojca, matki i siostry. Podczas przeszukania w lokalu zabezpieczono też siedem sztuk broni palnej.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, wraz z bronią znalezioną w Krakowie zabezpieczono łącznie 11 sztuk. Liczba ta odpowiada liczbie sztuk broni objętych pozwoleniami posiadanymi przez 24-latka i jego ojca. Młodszy z mężczyzn miał pozwolenie na dwie sztuki broni, natomiast jego ojciec na dziewięć.

Śledztwo dotyczące obu zdarzeń prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Śledczy badają okoliczności i motywy działania napastnika.



