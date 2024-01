Podszył się pod minister Okłę-Drewnowicz. I zamówił AGD oraz sushi

Autorem fałszywego zamówienia okazał się 46-latek z Kielc. W piątkowe popołudnie przewieziony został do skarżyskiej komendy. - W rozmowie ze służbami przyznał, że to on składał zamówienia do biura poselskiego - poinformował policjant.