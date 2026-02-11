W skrócie W żwirowni w miejscowości Młyny koło Buska-Zdroju odnaleziono szczątki, trwają czynności dochodzeniowe policji, które potwierdzą, że mowa o pozostałościach ludzkich.

Szczątki trafiły do żwirowni już w zeszłym roku po pracach porządkowych na cmentarzu parafii św. Wawrzyńca.

Proboszcz miejscowej parafii twierdzi, że nowe znalezisko to efekt podrzucenia i odpiera oskarżenia, powołując się na brak możliwości pozostawienia szczątków w żwirowni po ubiegłorocznych działaniach.

We wtorek ok. godz. 21 policja otrzymała zgłoszenie, że w żwirowni w miejscowości Młyny koło Buska-Zdroju odnaleziono ludzkie szczątki.

Na miejscu zostali skierowani funkcjonariusze, którzy potwierdzili, że szczątki znajdowały się na pryzmie ziemi.

Młyny. Szczątki w żwirowni, trwa akcja służb

- Dalsze prace przeniesiono na rano ze względu na trudne warunki. Od środy rana w żwirowni trwają prace śledczych, na miejscu jest prokurator - przekazał Interii asp. szt. Tomasz Piwowarski, rzecznik KPP w Busku-Zdroju.

- Znaleziono tam co najmniej kilka fragmentów kości i całych kości - przekazał Piwowarski.

Na razie nie ma potwierdzenia, że szczątki są ludzkie. Policja ma ustalić, czy te pojawiły się w żwirowni w ostatnim czasie, czy też są pozostałościami z incydentu, który miał miejsce przed rokiem.

Nie jest to bowiem pierwszy raz, kiedy w żwirowni w Młynach znalazły się resztki ciał.

Szczątki w Młynach. Podobnie było rok temu

Proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. Marek Tazbir w rozmowie z Interią potwierdził, że ludzkie szczątki trafiły do żwirowni w Młynie w kwietniu zeszłego roku.

Stało się tak w rezultacie prac porządkowych, prowadzonych na należącym do parafii cmentarzu. Na jego terenie znajdować miały się nieoznaczone groby ofiar pandemii cholery z 1835 r., o których ksiądz ani prowadzący prace nie wiedzieli.

Informację tę w rozmowie z Interią potwierdził prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Wówczas prokuratura zainteresowała się sprawą, jednak ta została umorzona. Śledczy ustalili, że nie doszło do celowego zbezczeszczenia, w związku z czym znamiona przestępstwa nie zostały wyczerpane.

Ksiądz zobowiązał się do skrupulatnego uporządkowania terenu i postawienia zbiorowej mogiły. Taka faktycznie została wybudowana na cmentarzu w Szańcu.

Ludzkie szczątki w żwirowni? Ksiądz: Ktoś podrzucił

Według proboszcza ponowne pojawienie się szczątków na terenie żwirowni w Młynach "to efekt podrzucenia".

- Ktoś to złośliwie zgłosił, podrzucił coś - stwierdził w rozmowie z Interią ks. Marek Tazbir, twierdząc, że w zeszłym roku prace w żwirowni były prowadzone z użyciem "dwucentymetrowych sit" i nie było możliwości, aby jakiekolwiek szczątki były tam pozostawione.

Ksiądz Tazbir zaznaczył przy tym, że w ostatnim czasie na cmentarzu w Szańcach nie były prowadzone żadne prace porządkowe.

- Sprawa jest w toku, w początkowej fazie. Będziemy badać, czy nie doszło do zbezczeszczenia - przekazał prok. Prokopowicz.

