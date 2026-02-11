Makabryczne odkrycie w żwirowni. Na miejscu służby, ksiądz odpiera zarzuty

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Aktualizacja

Na terenie żwirowni w miejscowości Młyny koło Buska-Zdroju odnaleziono szczątki, na miejscu trwają prace dochodzeniowe - przekazał Interii asp. szt. Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Do podobnego znaleziska doszło przed rokiem, kiedy proboszcz lokalnej parafii prowadził prace porządkowe na cmentarzu. - Ktoś to złośliwie zgłosił, podrzucił - komentuje ksiądz Marek Tazbir.

Policjant w rękawiczkach ochronnych idzie po piaszczystym, wyznaczonym taśmą terenie, najprawdopodobniej prowadząc czynności śledcze lub zabezpieczając miejsce zdarzenia.
W żwirowni nieopodal Buska-Zdroju policja znalazła szczątki, trwa ustalanie okolicznościPolsat Newsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W żwirowni w miejscowości Młyny koło Buska-Zdroju odnaleziono szczątki, trwają czynności dochodzeniowe policji, które potwierdzą, że mowa o pozostałościach ludzkich.
  • Szczątki trafiły do żwirowni już w zeszłym roku po pracach porządkowych na cmentarzu parafii św. Wawrzyńca.
  • Proboszcz miejscowej parafii twierdzi, że nowe znalezisko to efekt podrzucenia i odpiera oskarżenia, powołując się na brak możliwości pozostawienia szczątków w żwirowni po ubiegłorocznych działaniach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek ok. godz. 21 policja otrzymała zgłoszenie, że w żwirowni w miejscowości Młyny koło Buska-Zdroju odnaleziono ludzkie szczątki.

Na miejscu zostali skierowani funkcjonariusze, którzy potwierdzili, że szczątki znajdowały się na pryzmie ziemi.

Młyny. Szczątki w żwirowni, trwa akcja służb

- Dalsze prace przeniesiono na rano ze względu na trudne warunki. Od środy rana w żwirowni trwają prace śledczych, na miejscu jest prokurator - przekazał Interii asp. szt. Tomasz Piwowarski, rzecznik KPP w Busku-Zdroju.

- Znaleziono tam co najmniej kilka fragmentów kości i całych kości - przekazał Piwowarski.

Zobacz również:

Sprawa Małgorzaty Wnuczek. Śledczy potwierdzają: znaleziono ciało (zdjęcie z akcji poszukiwawczej z 2023 roku)
Świat

Sprawa zaginionej Polki. Przełom po 19 latach, brytyjska policja potwierdza

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Na razie nie ma potwierdzenia, że szczątki są ludzkie. Policja ma ustalić, czy te pojawiły się w żwirowni w ostatnim czasie, czy też są pozostałościami z incydentu, który miał miejsce przed rokiem.

    Nie jest to bowiem pierwszy raz, kiedy w żwirowni w Młynach znalazły się resztki ciał.

    Szczątki w Młynach. Podobnie było rok temu

    Proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. Marek Tazbir w rozmowie z Interią potwierdził, że ludzkie szczątki trafiły do żwirowni w Młynie w kwietniu zeszłego roku.

    Stało się tak w rezultacie prac porządkowych, prowadzonych na należącym do parafii cmentarzu. Na jego terenie znajdować miały się nieoznaczone groby ofiar pandemii cholery z 1835 r., o których ksiądz ani prowadzący prace nie wiedzieli.

    Informację tę w rozmowie z Interią potwierdził prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

    Zobacz również:

    Zmumifikowane zwłoki na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu. To może być 86-letni właściciel lokalu (zdj. ilustracyjne)
    Wielkopolskie

    Nikt się nie zorientował, że właściciel lokalu nie żyje. Smutne odkrycie w Poznaniu

    Alicja Krause
    Alicja Krause

      Wówczas prokuratura zainteresowała się sprawą, jednak ta została umorzona. Śledczy ustalili, że nie doszło do celowego zbezczeszczenia, w związku z czym znamiona przestępstwa nie zostały wyczerpane.

      Ksiądz zobowiązał się do skrupulatnego uporządkowania terenu i postawienia zbiorowej mogiły. Taka faktycznie została wybudowana na cmentarzu w Szańcu.

      Ludzkie szczątki w żwirowni? Ksiądz: Ktoś podrzucił

      Według proboszcza ponowne pojawienie się szczątków na terenie żwirowni w Młynach "to efekt podrzucenia".

      - Ktoś to złośliwie zgłosił, podrzucił coś - stwierdził w rozmowie z Interią ks. Marek Tazbir, twierdząc, że w zeszłym roku prace w żwirowni były prowadzone z użyciem "dwucentymetrowych sit" i nie było możliwości, aby jakiekolwiek szczątki były tam pozostawione.

      Ksiądz Tazbir zaznaczył przy tym, że w ostatnim czasie na cmentarzu w Szańcach nie były prowadzone żadne prace porządkowe.

      - Sprawa jest w toku, w początkowej fazie. Będziemy badać, czy nie doszło do zbezczeszczenia - przekazał prok. Prokopowicz.

      Zobacz również:

      Mieli podpalić mężczyznę i ukryć jego ciało w studzience. Kobieta i jej nastoletni syn trafili do aresztu
      Polska

      Zbrodnia w warszawskim parku. Kobieta i jej syn trafili do aresztu

      Alicja Krause
      Alicja Krause
      "Wydarzenia": Tragedia w Krośnie. Osiemnastolatka zmarła z wychłodzeniaPolsat News

      Najnowsze