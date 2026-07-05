Przed godziną 7 w niedzielę w rozmowie z Polsat News podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa KMP w Kielcach, potwierdziła, że 65-latek został zatrzymany.

- Policjanci zakończyli poszukiwania prowadzone od niedzieli. Zatrzymali oni 65-letniego mężczyznę. Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna i przewieziono go do szpitala - podała policjantka.

Funkcjonariuszka przekazała, że dalsze czynności procesowe zostaną przeprowadzone, "gdy jego stan zdrowia na to pozwoli".

Mężczyzna został zatrzymany na terenie kompleksu leśnego w powiecie kieleckim. - Był wyraźnie zaskoczony, że wychodząc z lasu napotkał funkcjonariuszy - poinformowała oficer prasowa KMP w Kielcach.

Koniec obławy w Borkowie. Policja zatrzymała męża zmarłej 64-latki

Przypomnijmy, że w piątek po południu dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach otrzymał zgłoszenie dotyczące kobiety, która nie daje oznak życia w jednym z domów w miejscowości Borków, oddalonej o około 15 kilometrów od Kielc.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Policjanci podjęli próbę reanimacji 64-latki, jednak lekarz stwierdził jej zgon.

Jak przekazała wówczas policja, wstępne ustalenia śledczych wskazują, że w zdarzeniu mogły brać udział osoby trzecie.

Jeszcze w sobotę policja opublikowała rysopis poszukiwanego i zaapelowała do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu. Sprawa pozostaje pod nadzorem śledczych, którzy wyjaśniają przebieg i okoliczności śmierci 64-latki.





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