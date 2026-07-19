W skrócie Do szpitala w Sandomierzu zgłosiła się 19-letnia matka z gorączkującym dziewięciomiesięcznym synem.

Lekarz zauważył u dziecka obrażenia i poinformował o tym policję.

Nazajutrz policjanci zatrzymali 23-letniego ojca dziecka.

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W miniony czwartek 19-letnia matka zgłosiła się z dziewięciomiesięcznym synem do szpitala w Sandomierzu. Chłopiec miał gorączkować i wymiotować.

Podczas badania lekarz dyżurny dostrzegł na ciele chłopca obrażenia. Ich charakter sugerował, że dziecko mogło paść ofiarą przemocy.

- W trakcie badań lekarze z oddziału pediatrii zwrócili uwagę na to, że na ciele chłopca są obrażenia świadczące o tym, że ktoś mógł go pobić - opisywała na antenie Polsat News reporterka Monika Różyc. Lekarz zgłosił sprawę na policję.

Sandomierz. 23-letni ojciec z zarzutami

W sprawie wszczęto postępowanie pod nadzorem prokuratora.

- Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad swoim dziewięciomiesięcznym synem i spowodowanie u niego lekkich obrażeń ciała - powiedział Polsat News rzecznik prasowy prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.

- Sąd Rejonowy w Sandomierzu zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - poinformował portal "Tygodnika Nadwiślańskiego" podkom. Maciej Ślusarczyk, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

- Po przesłuchaniu matka chłopca została zwolniona do domu - dodała w relacji Monika Różyc.

Śledczy nie udzielają informacji dotyczących stanu zdrowia niemowlęcia ani rodzaju stwierdzonych u niego obrażeń.

W toku dochodzenia prokuratorzy mają zweryfikować także sytuację życiową matki oraz ustalić, czy w rodzinie dochodziło do aktów przemocy. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu.





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