Kilkumiesięczny chłopiec miał gorączkę. Po badaniach lekarz zawiadomił policję

Monika Bortnowska

Monika Bortnowska

19-letnia matka zgłosiła się z gorączkującym dziewięciomiesięcznym synem do szpitala w Sandomierzu. Podczas badania lekarz dyżurny zauważył na ciele chłopca niepokojące ślady i powiadomił policję. Zarzuty w sprawie usłyszał 23-letni ojciec niemowlęcia.

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Radiowóz policyjny z niebiesko-czerwoną sygnalizacją świetlną
Podczas badania lekarz odkrył obrażenia na ciele dziewięciomiesięcznego dziecka / zdjęcie ilustracyjneJAAP ARRIENSNurPhotoAFP

W skrócie

  • Do szpitala w Sandomierzu zgłosiła się 19-letnia matka z gorączkującym dziewięciomiesięcznym synem.
  • Lekarz zauważył u dziecka obrażenia i poinformował o tym policję.
  • Nazajutrz policjanci zatrzymali 23-letniego ojca dziecka.
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W miniony czwartek 19-letnia matka zgłosiła się z dziewięciomiesięcznym synem do szpitala w Sandomierzu. Chłopiec miał gorączkować i wymiotować.

Podczas badania lekarz dyżurny dostrzegł na ciele chłopca obrażenia. Ich charakter sugerował, że dziecko mogło paść ofiarą przemocy.

- W trakcie badań lekarze z oddziału pediatrii zwrócili uwagę na to, że na ciele chłopca są obrażenia świadczące o tym, że ktoś mógł go pobić - opisywała na antenie Polsat News reporterka Monika Różyc. Lekarz zgłosił sprawę na policję.

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W sprawie wszczęto postępowanie pod nadzorem prokuratora.

- Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad swoim dziewięciomiesięcznym synem i spowodowanie u niego lekkich obrażeń ciała - powiedział Polsat News rzecznik prasowy prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.

- Sąd Rejonowy w Sandomierzu zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - poinformował portal "Tygodnika Nadwiślańskiego" podkom. Maciej Ślusarczyk, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

- Po przesłuchaniu matka chłopca została zwolniona do domu - dodała w relacji Monika Różyc.

Śledczy nie udzielają informacji dotyczących stanu zdrowia niemowlęcia ani rodzaju stwierdzonych u niego obrażeń.

W toku dochodzenia prokuratorzy mają zweryfikować także sytuację życiową matki oraz ustalić, czy w rodzinie dochodziło do aktów przemocy. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu.

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