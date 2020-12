Pierwsze tęczowe ławeczki nie spodobały się wszystkim mieszkańcom Kielc. Zostały zniszczone zaledwie kilka godzin po ich zainstalowaniu.

Zdjęcie Tęczowe ławki w Kielcach /Grzegorz Ksel /Reporter

Mieszkańcy Kielc rok temu zdecydowali, że w ramach budżetu obywatelskiego w mieście powstaną m.in. nowe stojaki na rowery, kosze do segregacji odpadów i ławki w kolorach tęczy. Koszt wszystkich inwestycji to ok. 130 tys. zł.

Pomysł kolorowych ławek od początku miał swoich zwolenników i przeciwników. Niektórzy argumentowali, że ich kolorystyka nawiązuje do flagi LGBT.

W ubiegły czwartek rozpoczęto instalowanie ławek. Nowe elementy miejskiego krajobrazu nie przetrwały jednak długo. Po kilku godzinach ławki zostały zniszczone. Na jednej z nich wypisano obraźliwe hasła, z innej oderwano oparcie, a kolejna została przemalowana w barwy Kielc.

"Kilka tygodni temu wandale zniszczyli wiatę grillową na Bocianku, z której bardzo chętnie korzystali mieszkańcy. Od kilku dni trwa wyścig chuliganów w niszczeniu kolorowych ławek. Obydwie inwestycje powstały z budżetu obywatelskiego. Zostały zrealizowane z pieniędzy publicznych, kielczanki i kielczanie obydwie wybrali w głosowaniu. Tym bardziej bulwersujące jest, że ktoś ma czelność podnieść rękę na rzeczy, które powstały w wyniku społecznego konsensusu" - napisała na Facebooku miejska radna Agata Wojda.

"Nie może być zgody na to, że ktoś po kilku piwach szuka ujścia dla swoich emocji, że ktoś uważa, że jego fobie dają mu prawo do niszczenia publicznego mienia" - stwierdziła.

"Jest mi bardzo smutno, bo uświadomiłam sobie, że jeszcze bardzo daleko nam do obywatelskiej dojrzałości, szacunku do siebie nawzajem i zrozumienia, że Miasto Kielce to nasza wspólna sprawa" - dodała.

Pod postem zamieściła zdjęcia zdewastowanych ławek.