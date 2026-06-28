W skrócie W pobliżu zbiornika wodnego Lubianka w Starachowicach doszło do bójki z udziałem obywateli Polski i Ukrainy, w wyniku której jedna osoba została ranna.

Na miejsce zdarzenia przybyły służby ratownicze i mundurowe, zabezpieczyły teren oraz udzieliły pomocy poszkodowanemu.

Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające okoliczności bójki z artykułu 158 Kodeksu karnego, przesłuchując świadków i ustalając tożsamość uczestników.

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Jak potwierdził w rozmowie z Interią aspirant Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem nad zalewem Lubianka.

Starachowice. Bójka Polaków i Ukraińców

Po godz. 22 nad akwenem zawiązał się konflikt między dwiema grupami młodych osób, wśród których znajdowali się zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy. Ostatecznie doszło do szarpaniny, a jedna z osób biorąca w niej udział użyła ostrego narzędzia, w efekcie czego inny z uczestników bójki został poszkodowany.

W związku z koniecznością udzielenia pomocy rannemu na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Patrole policji oraz straży miejskiej zajęły się zabezpieczeniem terenu oraz śladów zdarzenia.

Szarpanina nad zalewem Lubianka. Policja prowadzi dochodzenie

Rzecznik KPP w Starachowicach poinformował, że przebieg incydentu oraz jego okoliczności zostaną zbadane w czasie dochodzenia prowadzonego z art. 158 Kodeksu karnego, dotyczącego udziału w bójce lub pobiciu.

W zależności od następstw tego przestępstwa kara za jego popełnienie może wynieść od trzech miesięcy do 15 lat pozbawienia wolności. Świadkowie zdarzenia zostaną przesłuchani, policja zajmie się również ustaleniem tożsamości uczestników bójki.





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