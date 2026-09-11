Incydenty podczas targów obronnych w Kielcach. Trzy osoby zatrzymane

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Zarzuty uszkodzenia mienia usłyszały dwie kobiety w związku z rozlaniem kwasu masłowego na terenie Targów Kielce. Z kolei obywatel Ukrainy odpowie za nielegalne posiadanie siedmiu sztuk amunicji pistoletowej, które próbował wnieść do obiektu. Wobec podejrzanych prokuratura zastosowała m.in. dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

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Stanowisko z systemem przeciwlotniczym z wyrzutnikiem pocisków i komputerem sterującym na targach w Kielcach
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w KielcachAdam KumorowiczPAP

W skrócie

  • Dwie kobiety zostały zatrzymane w związku z rozlaniem kwasu masłowego podczas targów w Kielcach, przez co usłyszały zarzuty uszkodzenia mienia i objęto je środkami zapobiegawczymi.
  • Obywatel Ukrainy próbował wnieść na teren targów siedem sztuk amunicji pistoletowej, został zatrzymany i przyznał się do nielegalnego posiadania amunicji.
  • Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju, a sprawy prowadzi prokuratura.
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Prokuratura prowadzi czynności w sprawach dwóch osobnych incydentów, do których doszło podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Do pierwszego doszło w środę w jednej z hal targowych, w części ze stoiskami firm z Izraela. Rozlano tam ciekłą substancję zawierającą kwas masłowy. Wartość strat oszacowano na 2,5 tys. zł. Służby wygrodziły teren i przewietrzyły obiekt. W związku ze sprawą zatrzymano na Mazowszu i w woj. kujawsko-pomorskim dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat. Obie usłyszały zarzuty uszkodzenia mienia - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach prok. Daniel Prokopowicz.

- Zostały już przesłuchane w charakterze podejrzanych i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze. Żadna z tych kobiet nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego jej czynu - przekazał rzecznik.

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Za uszkodzenie mienia grozi im kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec obu kobiet środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Incydenty na targach obronnych w Kielcach. Są zatrzymania

Drugie postępowanie dotyczy obywatela Ukrainy, który we wtorek próbował wejść na teren Targów Kielce. Podczas kontroli bagażu podręcznego pracownicy ochrony wykryli u niego siedem sztuk amunicji pistoletowej. Mężczyzna został zatrzymany, a Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód przedstawiła mu zarzut nielegalnego posiadania amunicji, do którego podejrzany się przyznał i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Wobec obywatela Ukrainy prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

- Prokuratura nie zmieniła swojego stanowiska w przedmiocie środków zapobiegawczych. Uważamy, że te środki, które zastosował prokurator, w dalszym ciągu muszą być stosowane dla dobra tego postępowania, które jest prowadzone - zaznaczył Prokopowicz, odnosząc się do kwestii ewentualnej deportacji mężczyzny.

Dodał, że Straż Graniczna ma własne procedury w zakresie działań deportacyjnych.

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