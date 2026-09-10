W skrócie Policja zatrzymała dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat w związku z rozlaniem substancji zawierającej kwas masłowy podczas targów MSPO w Kielcach.

Do incydentu doszło w hali wystawowej przy stoiskach firm z Izraela, a zatrzymań dokonano w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Służby zabezpieczyły teren, przeprowadziły badania substancji, a wartość strat oszacowano wstępnie na 2,5 tysiąca złotych.

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Kielecka policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch kobiet podejrzanych w sprawie rozlania substancji zawierającej kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Do incydentu w hali wystawowej, w części, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela. Zatrzymań podejrzanych o rozlanie kwasu dokonano w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Incydent na targach MSPO w Kielcach. Policja zatrzymała dwie osoby

Jak poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, policjanci pełniący służbę w obiekcie wyczuli intensywny nieprzyjemny zapach, a na wykładzinie znaleźli dwa miejsca z rozlaną płynną substancją.

- Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy - powiedziała Perkowska-Kiepas. Z informacji strażaków wynikało również, że ciecz nie stwarzała zagrożenia dla przebywających w obiekcie.

Na miejscu zdarzenia pracowały straż pożarna, policja i Żandarmeria Wojskowa. Służby wygrodziły taśmami fragment hali, zabezpieczyły teren, przewietrzyły obiekt oraz pobrały próbki do badań. Po kilkudziesięciu minutach uczestnicy mogli wrócić na teren hali. Wartość strat wstępnie oszacowano na 2,5 tys. zł.

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