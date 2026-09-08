W skrócie Nieznany mężczyzna usiłował wtargnąć na teren jednostki wojskowej w kieleckiej dzielnicy Bukówka, lecz został spłoszony i uciekł.

Służby, w tym policja i Żandarmeria Wojskowa, prowadzą działania mające na celu znalezienie tego mężczyzny.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny czwartej rano, a sprawca użył koca oraz drabiny, aby pokonać zabezpieczenia.

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Kpt. Ewa Kózka, oficer prasowa Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, poinformowała, że do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 4.

Mężczyzna próbował przedostać się do jednostki, zarzucając koc na drut kolczasty i korzystając z drabiny. Został spłoszony przez służbę dyżurną i zbiegł.

Kielce. Mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej. Jest poszukiwany

Na miejsce wezwano policję i Żandarmerię Wojskową. Służby poszukują mężczyzny.

- Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny. W tej sprawie pozostajemy w stałym kontakcie i współpracujemy z Żandarmerią Wojskową - powiedziała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy KPP w Kielcach.

Dodała, że z uwagi na trwające czynności policja nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji.

XXXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W Kielcach Nawrocki i Kosiniak-Kamysz

W czasie, w którym doszło do incydentu na terenie jednostki wojskowej, w Kielcach trwały przygotowania do otwarcia XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Wydarzenie to zgromadziło ponad 1200 wystawców z 43 państw, w tym 503 firmy z Polski. To wyraźnie więcej niż przed rokiem, kiedy w targach uczestniczyło ponad 800 przedsiębiorstw. Po raz pierwszy większość uczestników stanowią firmy zagraniczne.

Tegoroczna ekspozycja zajmuje ponad 46 tys. m kw. Po raz pierwszy wykorzystana została nowa hala Targów Kielce, która ma 15,5 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej na parterze i trzy tys. m kw. na antresoli. Organizatorzy dostawili także dwie hale tymczasowe, każdą o powierzchni około czterech tys. m kw.

Targi we wtorek odwiedzili zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wydarzenie potrwa do 11 września.



