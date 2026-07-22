Groźny incydent na kolei. Z torów wypadła lokomotywa pociągu towarowego

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

W Zagnańsku (woj. świętokrzyskie) doszło do wykolejenia lokomotywy pociągu towarowego - potwierdziła Interii rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach mł. asp. Beata Gizowska. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Do wypadku doszło "na terenie infrastruktury krytycznej".

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Wykolejona lokomotywa elektryczna pod Zagnańskiem, otoczona osobami w kamizelkach i taśmą zabezpieczającą.
Wykolejenie lokomotywy pod ZagnańskiemPolsat Newsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Zagnańsku wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego przewożącego 14 wagonów kruszywa.
  • Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej, jednak działania służb były ograniczone do zabezpieczenia terenu.
  • Maszynista został przebadany alkomatem przez policję i był trzeźwy w chwili wypadku.
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Informacja o wykolejeniu lokomotywy pociągu towarowego w Zagnańsku wpłynęła do służb około godziny 18.40. Zdarzenie potwierdziła w rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach mł. asp. Beata Gizowska.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas dużo po samym zdarzeniu. Nie byliśmy tam wzywani w momencie zdarzenia, tylko znacznie później, żeby ocenić, czy nie ma wycieku - wyjaśniła.

W sieci pojawiały się nagrania z miejsca zdarzenia. Na filmie jednego z użytkowników, który pojawił się na platformie Facebook, widać wykolejoną lokomotywę przechyloną na bok.

Świętokrzyskie. Wykolejenie lokomotywy w Zagnańsku. Na miejsce skierowano służby

Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy straży pożarnej - jeden z jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Kielcach oraz drugi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku.

Młodsza aspirant Gizowska zwróciła uwagę, że ze względu na fakt, iż do wykolejenia doszło "na terenie infrastruktury krytycznej", zdarzenie jest "pod jurysdykcją służby kolei".

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- Nasze działania ograniczają się jedynie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Służby kolejowe wykonują tam swoje działania. My nie wykonujemy praktycznie żadnych działań - wytłumaczyła Interii.

Dopytywana o ewentualnych rannych w wyniku zdarzenia, rzeczniczka prasowa KM PSP w Kielcach podkreśliła, że w jej ocenie, gdyby były osoby poszkodowane, działania służb zaczęłyby się znacznie wcześniej.

Dodajmy, że z ustaleń polsatnews.pl wynika, że lokomotywa ciągnęła 14 wagonów z kruszywem. Maszynistą był 59-latek, który został przebadany alkomatem przez policjantów. W momencie wypadku był on trzeźwy.

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