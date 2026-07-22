Groźny incydent na kolei. Z torów wypadła lokomotywa pociągu towarowego

W skrócie W Zagnańsku wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego przewożącego 14 wagonów kruszywa.

Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej, jednak działania służb były ograniczone do zabezpieczenia terenu.

Maszynista został przebadany alkomatem przez policję i był trzeźwy w chwili wypadku.

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Informacja o wykolejeniu lokomotywy pociągu towarowego w Zagnańsku wpłynęła do służb około godziny 18.40. Zdarzenie potwierdziła w rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach mł. asp. Beata Gizowska.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas dużo po samym zdarzeniu. Nie byliśmy tam wzywani w momencie zdarzenia, tylko znacznie później, żeby ocenić, czy nie ma wycieku - wyjaśniła.

W sieci pojawiały się nagrania z miejsca zdarzenia. Na filmie jednego z użytkowników, który pojawił się na platformie Facebook, widać wykolejoną lokomotywę przechyloną na bok.

Świętokrzyskie. Wykolejenie lokomotywy w Zagnańsku. Na miejsce skierowano służby

Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy straży pożarnej - jeden z jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Kielcach oraz drugi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku.

Młodsza aspirant Gizowska zwróciła uwagę, że ze względu na fakt, iż do wykolejenia doszło "na terenie infrastruktury krytycznej", zdarzenie jest "pod jurysdykcją służby kolei".

- Nasze działania ograniczają się jedynie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Służby kolejowe wykonują tam swoje działania. My nie wykonujemy praktycznie żadnych działań - wytłumaczyła Interii.

Dopytywana o ewentualnych rannych w wyniku zdarzenia, rzeczniczka prasowa KM PSP w Kielcach podkreśliła, że w jej ocenie, gdyby były osoby poszkodowane, działania służb zaczęłyby się znacznie wcześniej.

Dodajmy, że z ustaleń polsatnews.pl wynika, że lokomotywa ciągnęła 14 wagonów z kruszywem. Maszynistą był 59-latek, który został przebadany alkomatem przez policjantów. W momencie wypadku był on trzeźwy.





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