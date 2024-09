W poniedziałek około godziny 14:30 do Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju (woj. świętokrzyskie) wpłynęło zgłoszenie z pensjonatu. Według ustaleń policji doszło tam do rozszczelnienia rury doprowadzającej wodę siarczkową, która zalała piwnicę budynku.

- Zapach ulatniającej się siarki jako pierwszy poczuł 24-letni mężczyzna, który zszedł do piwnicy, by zobaczyć, co się dzieje - powiedział w rozmowie z Interią oficer prasowy buskiej policji asp. szt. Tomasz Piwowarski.