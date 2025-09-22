W skrócie Druh Sławomir Nocuń z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie zmarł po użądleniu przez owady podczas akcji usuwania gniazda.

Śmierć strażaka potwierdził Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowa Straż Pożarna.

Strażacy oraz społeczność lokalna wyrażają żal i składają kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazała straż pożarna, druh Sławomir Nocuń zmarł w piątek. Tragiczna w skutkach akcja miała miejsce kilka dni wcześniej, 11 września.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha Sławomira Nocunia (...). W imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz całej społeczności strażackiej składa Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci" - przekazał w niedzielę związek w swoich mediach społecznościowych.

Rozwiń

W odpowiedzi na przykrą informację, środowisko strażaków przekazało w sieci wyrazy współczucia bliskim zmarłego.

"Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłego oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Cała społeczność strażacka pogrążona jest w bólu i żałobie. Prosimy o uszanowanie prawa rodziny do żałoby" - podała Państwowa Straż Pożarna na swoim oficjalnym profilu.

Z kolei Państwowa Straż Pożarna przekazała w poniedziałek w swoich kanałach, że tego samego dnia o godz. 18:00, we wszystkich jednostkach PSP włączone zostaną sygnały świetlno-dźwiękowe, aby "wspólnie oddać hołd druhowi, który odszedł na wieczną służbę".

"Zachęcamy również jednostki OSP do włączenia się w akcję i uczczenia pamięci zmarłego w ten szczególny sposób" - czytamy we wpisie.

Michałów. Strażak zmarł po przeprowadzonej akcji. Media o przyczynie śmierci

Radio Kielce przekazało, że druh doznał śmiertelnych obrażeń podczas służby. Strażak brał udział w akcji polegającej na usuwaniu gniazd owadów błonkoskrzydłych (są nimi m.in. szerszenie, osy i pszczoły). Według lokalnych mediów, druh został użądlony, a obrażenia okazały się śmiertelne w skutkach.

Rosyjskie MiGi-31 nad Estonią i polską platformą na Bałtyku. Kanthak: Zestrzelenie musi być uzgodnione z sojusznikami z NATO Polsat News Polsat News