Druh z OSP zmarł na służbie. Zagrożenie przyszło z nieoczekiwanej strony

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Druh Sławomir Nocuń, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (woj. świętokrzyskie), zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas prowadzonej akcji. Jak ustaliły media, strażak został śmiertelnie użądlony przez owady, gdy usuwał ich gniazdo. Informację o śmierci druha potwierdził Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, w poniedziałek o godz. 18 wszystkie jednostki oddadzą hołd strażakowi.

Nie żyje strażak OSP (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje strażak OSP (zdj. ilustracyjne)Michal Kosc / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Druh Sławomir Nocuń z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie zmarł po użądleniu przez owady podczas akcji usuwania gniazda.
  • Śmierć strażaka potwierdził Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowa Straż Pożarna.
  • Strażacy oraz społeczność lokalna wyrażają żal i składają kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego.
Jak przekazała straż pożarna, druh Sławomir Nocuń zmarł w piątek. Tragiczna w skutkach akcja miała miejsce kilka dni wcześniej, 11 września.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha Sławomira Nocunia (...). W imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz całej społeczności strażackiej składa Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci" - przekazał w niedzielę związek w swoich mediach społecznościowych.

W odpowiedzi na przykrą informację, środowisko strażaków przekazało w sieci wyrazy współczucia bliskim zmarłego.

"Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłego oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Cała społeczność strażacka pogrążona jest w bólu i żałobie. Prosimy o uszanowanie prawa rodziny do żałoby" - podała Państwowa Straż Pożarna na swoim oficjalnym profilu.

    Z kolei Państwowa Straż Pożarna przekazała w poniedziałek w swoich kanałach, że tego samego dnia o godz. 18:00, we wszystkich jednostkach PSP włączone zostaną sygnały świetlno-dźwiękowe, aby "wspólnie oddać hołd druhowi, który odszedł na wieczną służbę".

    "Zachęcamy również jednostki OSP do włączenia się w akcję i uczczenia pamięci zmarłego w ten szczególny sposób" - czytamy we wpisie.

    Michałów. Strażak zmarł po przeprowadzonej akcji. Media o przyczynie śmierci

    Radio Kielce przekazało, że druh doznał śmiertelnych obrażeń podczas służby. Strażak brał udział w akcji polegającej na usuwaniu gniazd owadów błonkoskrzydłych (są nimi m.in. szerszenie, osy i pszczoły). Według lokalnych mediów, druh został użądlony, a obrażenia okazały się śmiertelne w skutkach.

    Rosyjskie MiGi-31 nad Estonią i polską platformą na Bałtyku. Kanthak: Zestrzelenie musi być uzgodnione z sojusznikami z NATOPolsat NewsPolsat News

