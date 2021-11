Chańcza: Tragiczny wypadek. Bus uderzył w drzewo. Nie żyją dwie osoby

Kobieta i mężczyzna zginęli na miejscu wskutek uderzenia busa w drzewo przy drodze wojewódzkiej nr 764 w Chańczy w woj. świętokrzyskim. Dwie pozostałe ranne osoby zostały przewiezione do szpitala. Po wypadku, do którego doszło we wtorek nad ranem, droga została zablokowana.

Zdjęcie Do wypadku doszło we wtorek nad ranem na drodze wojewódzkiej nr 764. Dwie osoby zginęły wskutek zderzenia auta z przydrożnym drzewem / Świętokrzyska policja /