Busko-Zdrój: Policja zlikwidowała uprawę konopi. Rosły sześć metrów nad ziemią

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Stopnica może znajdować się nielegalna uprawa konopi indyjskich.

Kiedy pojechali na miejsce, zastali niecodzienny widok. Na próżno było jednak szukać upraw pod nogami. Właściciel krzewów wpadł na nietypowy pomysł i pojemniki z roślinami umieścił na gałęziach wierzby około sześć metrów nad ziemią.

Były to dwie donice, w których rosło osiem krzaków kopii. Rośliny były w różnej fazie wzrostu, miały wysokość od jednego metra do ponad dwóch.



Zdjęcie Plastikowe pojemniki umieszczono na wierzbie / KPP Busko-Zdrój / Policja

Zabezpieczone krzewy trafią do policyjnego laboratorium. Jeżeli badania potwierdzą, że są to krzewy konopi innych niż włókniste, to ich właścicielowi grozić kara do trzech lat więzienia.



Zdjęcie Zabezpieczone krzaki konopii / KPP Busko-Zdrój / Policja

Policjanci ustalają tożsamość "pomysłowego ogrodnika".