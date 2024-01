"Każdy polski obywatel, jako chrześcijanin, ma prawo, aby zgodnie z dotychczasowym porządkiem prawnym, lekcje religii były organizowane w szkole" - napisał biskup Jan Piotrowski w liście kierowanym do innych duchownych oraz wiernych. W swoim piśmie odniósł się do pomysłu proponowanego przez minister Barbarę Nowacką. Ten zakłada zmniejszenie liczby godzin lekcji religii i do przeniesienia ich do placówek przykościelnych.