W skrócie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał nowy komunikat, według którego w próbkach wody nadal wykrywana jest bakteria Escherichia coli.

Zakaz używania wody do spożycia obowiązuje na wybranych osiedlach w Starachowicach oraz w miejscowościach Dziurów, Adamów i Ruda w gminie Brody.

Spożycie skażonej wody może powodować poważne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak ból brzucha, wymioty i biegunka.

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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach wydał kolejny komunikat dotyczący jakości wody. Na podstawie badań próbek pobranych we wtorek stwierdzono brak przydatności wody do spożycia na części obszaru miasta Starachowice oraz w kilku miejscowościach gminy Brody.

Sanepid poinformował o skażonej wodzie już we wtorek. Tego dnia mieszkańcy części powiatu starachowickiego otrzymali Alert RCB dotyczący zagrożenia. Powodem decyzji było wykrycie w wodzie bakterii Escherichia coli.

Jak przekazał sanepid, aktualnie zakaz dotyczy mieszkańców wybranych osiedli w Starachowicach oraz miejscowości Dziurów, Adamów i Ruda w gminie Brody. Inspekcja podkreśla, że do czasu odwołania komunikatu woda z kranu nie może być wykorzystywana do celów związanych ze spożyciem.

Zgodnie z środowym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, brak przydatności wody do spożycia stwierdzono na terenie całego Osiedla Południe. Ograniczenia dotyczą również Osiedla Górniki, w tym ulicy Nowowiejskiej wraz ze wszystkimi odnogami.

Problem obejmuje także część Osiedla Skarpa. Wśród ulic wskazanych przez sanepid znalazły się Aleja Armii Krajowej, Czerwonego Krzyża, Ludwika Waryńskiego, Przyjazna i Medyczna. Komunikat obejmuje ponadto ulice Boczną, Kornatka i Wschodnią. W nowym komunikacie wyłączona z zakazu została ul. Kielecka

Poza granicami miasta zakaz dotyczy mieszkańców miejscowości Dziurów, Adamów oraz Rudy położonej w gminie Brody.

Starachowice. Wody nie wolno pić ani używać do przygotowywania posiłków

Sanepid szczegółowo określił zasady korzystania z wody do czasu usunięcia zagrożenia. Jak wskazano w komunikacie, "woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych". Ograniczenia obejmują również higienę jamy ustnej oraz pielęgnację ran.

Oznacza to, że mieszkańcy terenów objętych komunikatem powinni korzystać wyłącznie z wody z bezpiecznych, zastępczych źródeł przeznaczonej do picia i przygotowywania żywności.

Bakterie E. coli. Czym grozi spożycie skażonej wody?

Escherichia coli, lepiej znana jako E. coli, to powszechna i zróżnicowana grupa bakterii występujących w żywności, środowisku i jelitach zarówno ludzi, jak i niektórych zwierząt.

Niektóre szczepy tej bakterii, mogą powodować choroby przenoszone przez żywność lub wodę. Escherichia coli przenosi się na ludzi głównie poprzez spożywanie skażonego jedzenia, takiego jak surowe lub niedogotowane mięso, mleko oraz skażone surowe warzywa. Zdarza się również, że do zakażenia może dojść przez połknięcie wody zanieczyszczonej E. coli.

Spożycie wody z bakteriami grupy coli powoduje zatrucie pokarmowe. Do najczęstszych objawów należą silny ból brzucha, wymioty oraz gwałtowna biegunka. Towarzyszy im często brak apetytu i ogólne osłabienie, czasem pojawiają się także zawroty głowy oraz gorączka.





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