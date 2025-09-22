W skrócie W Stopnicy doszło do tragicznego wypadku motocyklisty, który zderzył się z samochodem na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73.

Mimo szybkiej pomocy ratowników życia 27-letniego motocyklisty nie udało się uratować.

Policja poinformowała, że zmarły był funkcjonariuszem drogówki z Kielc.

W niedzielę, chwilę po godz. 12, doszło do wypadku na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogą powiatową w miejscowości Stopnica (woj. świętokrzyskie).

Kierujący motocyklem 27-latek z impetem wjechał w samochód marki Lexus, który niespodziewanie wjechał na drogę. Osoby podróżujące "osobówką" nie odniosły obrażeń. Zespół Ratownictwa Medycznego przystąpił do pomocy motocykliście.

"Działania JOP (Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej - red.) polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych" - podał w komunikacie zespół prasowy KP PSP w Busku-Zdroju.

Stopnica. Nie żyje policjant, zginął w wypadku

Na miejsce wypadku wezwano lekarza z jednostki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo akcji ratowniczej motocyklista zmarł.

Policja potwierdziła w niedzielę, że zmarły był funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i pełnił służbę w oddziale ruchu drogowego.

"Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje. Cześć Jego pamięci" - przekazano w komunikacie.

Państwowa Straż Pożarna przypomniała, że na feralnym skrzyżowaniu w Stopnicy w sobotę doszło do innego wypadku. Wówczas samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

