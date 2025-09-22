27-letni policjant zginął na drodze. Dramatyczne okoliczności wypadku
W niedzielnym wypadku drogowym w Stopnicy (woj. świętokrzyskie) zginął kierujący motocyklem 27-letni policjant. Pomimo wezwania służb medycznych mężczyzny nie udało się uratować. "Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje" - czytamy w komunikacie kieleckiej policji.
W skrócie
- W Stopnicy doszło do tragicznego wypadku motocyklisty, który zderzył się z samochodem na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73.
- Mimo szybkiej pomocy ratowników życia 27-letniego motocyklisty nie udało się uratować.
- Policja poinformowała, że zmarły był funkcjonariuszem drogówki z Kielc.
W niedzielę, chwilę po godz. 12, doszło do wypadku na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogą powiatową w miejscowości Stopnica (woj. świętokrzyskie).
Kierujący motocyklem 27-latek z impetem wjechał w samochód marki Lexus, który niespodziewanie wjechał na drogę. Osoby podróżujące "osobówką" nie odniosły obrażeń. Zespół Ratownictwa Medycznego przystąpił do pomocy motocykliście.
"Działania JOP (Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej - red.) polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych" - podał w komunikacie zespół prasowy KP PSP w Busku-Zdroju.
Stopnica. Nie żyje policjant, zginął w wypadku
Na miejsce wypadku wezwano lekarza z jednostki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo akcji ratowniczej motocyklista zmarł.
Policja potwierdziła w niedzielę, że zmarły był funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i pełnił służbę w oddziale ruchu drogowego.
"Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje. Cześć Jego pamięci" - przekazano w komunikacie.
Państwowa Straż Pożarna przypomniała, że na feralnym skrzyżowaniu w Stopnicy w sobotę doszło do innego wypadku. Wówczas samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.