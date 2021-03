33-latka zaginęła po tym, jak wyszła z domu swojego przyjaciela w południowym Londynie w ubiegłą środę około godziny 21. We wtorek, w zawiązku z jej zaginięciem, aresztowany został funkcjonariusz londyńskiej policji metropolitalnej oraz przebywająca pod tym samym adresem kobieta.

Zaginiona Sarah Everard

Sarah Everard ostatni raz była widziana wieczorem 3 marca po tym, jak opuściła mieszkanie swojego przyjaciela w londyńskim Clapham i udała się w kierunku Brixton. To około 50 minut pieszo. Po raz ostatni widziano ją w pobliżu osiedla Poynders Road. Uchwyciła ją kamera przy drzwiach jednego z domów gdy szła ulicą - informuje "The Guardian".

W poniedziałek poszukiwania były kontynuowane w okolicy, a policja badała mały park w pobliżu miejsca, w którym ostatnio zarejestrowano sygnał telefonu komórkowego Everard. Nurkowie sprawdzali staw w Agnes Riley Gardens, a psy tropiące przeszukiwały okolicę. Funkcjonariusze przeszukiwali także osiedle w pobliżu miejsca, w którym ostatnio widziano Everard. Plakaty z prośbą o informacje na temat jej miejsca pobytu zostały naklejone na latarniach w dużym promieniu wokół okolicy.

We wtorek policja otoczyła blok mieszkalny w południowym Londynie, w pobliżu miejsca, w którym 33-latka była ostatnio widziana. Kordon policyjny otaczał osiedle Poynders Court. Policja metropolitalna odmówiła potwierdzenia, czy ma to związek z przeszukaniem. Funkcjonariusze podnosili pokrywy i przeszukiwali kanały wzdłuż Poynders Road.

To do niej niepodobne

Według bliskich Everard to do niej niepodobne, by znikać i nie utrzymywać z nikim kontaktu. Rodzina i znajomi zaczęli nagłaśniać sprawę w mediach społecznościowych.

- Aresztowanie, którego dokonano dzisiejszego wieczoru, jest poważnym i znaczącym wydarzeniem. Będziemy nadal pracować jak najszybciej nad tym śledztwem, ale fakt, że aresztowany mężczyzna jest aktywnym funkcjonariuszem policji metropolitalnej, jest zarówno szokujący, jak i głęboko niepokojący - poinformował we wtorek zastępca komisarza Nick Ephgrave, cytowany przez "The Guardian". - Rozumiem, że pojawią się poważne obawy społeczne, ale konieczne jest, aby zespół dochodzeniowy miał czas i przestrzeń do kontynuowania pracy - podkreślił.

Policjant został zatrzymany w hrabstwie Kent. Pod tym samym adresem przebywała kobieta, którą aresztowano pod zarzutem pomocy sprawcy. Zabrano ich na komisariat w Londynie. Powiadomiono także policyjny wydział spraw wewnętrznych.

Jak skomentowała detektyw Katherine Goodwin, wspomniane aresztowanie to znaczący postęp w sprawie. - Dochodzenie toczy się szybko i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odnaleźć Sarah - podkreśliła policjantka.

Policja metropolitalna zaapelowała do obywateli, by zgłaszali się, jeżeli mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej.

- Otrzymaliśmy setki telefonów od obywateli, przejrzeliśmy wiele godzin nagrań z kamer monitoringu i odwiedziliśmy setki adresów w poszukiwaniu informacji, jednak wciąż potrzebujemy więcej. Apeluję do osób, które jechały w okolicy Poynders Road w ubiegłą środę. W szczególności do osób, które mają zamontowaną w samochodzie kamerę. Proszę, przejrzyjcie swoje nagrania - powiedziała Goodwin w nagraniu opublikowanym na profilu Facebook policji metropolitalnej.