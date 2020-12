16 grudnia w Sea Cliff na Long Island, w stanie Nowy Jork, zmarł powstaniec warszawski, działacz polonijny Mieczysław Madejski. Miał 97 lat.

Po inwazji Niemiec na Polskę 16-letni Madejski zgłosił się z kolegami harcerzami do obrony przeciwlotniczej. Brał udział m.in. przy gaszeniu pożarów, kopaniu rowów i dostawach wody. Kiedy przystąpił do Związku Walki Zbrojnej przybrał pseudonim "Marek". Po zaprzysiężeniu został przyjęty do tajnej podchorążówki.

Madejski uczestniczył w działaniach sabotażowych. Podczas powstania warszawskiego był dowódcą plutonu Topolnicki, był kilkakrotnie ranny. Po wojnie, w czasie studiów, został aresztowany.

Po wyjściu na wolność ukończył Politechnikę Warszawską i pracował przy odbudowie stolicy. Od roku 1969 mieszał w Ameryce i jako inżynier pracował w firmie specjalizującej się w aparaturze medycznej.

Kapitan Madejski był prezesem nowojorskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

"Wspaniały człowiek, patriota"

O śmierci Mieczysława Madejskiego poinformował Polską Agencję Prasową aktywista polonijny Grzegorz Worwa.

- Był wspaniałym człowiekiem, patriotą, każdego roku organizował w rocznicę powstania warszawskiego na Manhattanie msze święte, w których brałem udział. Tym, którzy uważali, że powstanie warszawskie było niepotrzebne, przeciwstawiał opinię swoją i wielu ludzi z tamtych czasów. Ich zdaniem powstanie niezależnie od decyzji wojskowych i tak by wybuchło, ponieważ napięcie w Warszawie było tak nagromadzone, że musiało znaleźć ujście - powiedział Worwa.

Jak dodał, Madejski chętnie spotykał się z młodzieżą, z dumą opowiadając o tych, co walczyli bohatersko z najeźdźcą niemieckim.

- Był prawdopodobnie jednym z niewielu żyjących do niedawna powstańców warszawskich. Cieszę się, że miałem szczęście znać pana Madejskiego - mówił Worwa.

Powołując się na syna kapitana, Grzegorza, powiadomił, że nabożeństwo za duszę zmarłego odbędzie się w poniedziałek w Glen Head na Long Island, skąd kondukt żałobny uda się na cmentarz.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski