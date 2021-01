W szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii zmarł pan Sławomir, Polak, który od listopada 2020 roku przebywał w placówce w stanie wegetatywnym - potwierdziła we wtorek rodzina. Jego sprawa wywołała ogromne poruszenie w kraju. Interwencje podejmowali politycy.

Pan Sławomir mieszkał od kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii. Do szpitala w Plymouth trafił po ataku serca 6 listopada 2020 roku, w wyniku którego doszło do zatrzymania akcji serca, a jego mózg, jak podawali lekarze, był pozbawiony tlenu przez co najmniej 45 minut.

Obywatel Polski początkowo znajdował się w śpiączce, później jego kondycja poprawiła się do stanu wegetatywnego, ale według szpitala miał on niewielką szansę na przejście w stan minimalnej świadomości na niskim poziomie.



W związku z tym szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne temu były jednak mieszkające w Polsce matka i siostra, a także mieszkające w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica.



Żona R.S. uważała, że nie chciałby on być podtrzymywany przy życiu w obecnym stanie, a druga część rodziny argumentowała, że jako praktykujący katolik opowiadał się za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zatem nie chciałby, aby jego życie zakończyło się w ten sposób.

W poniedziałek wieczorem szpital w Plymouth informował rodzinę, że stan mężczyzny znacząco się pogorszył.