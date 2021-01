Niskie temperatury i opady śniegu nawiedziły większą część Europy. Mrozy spowodowały oblodzenie wielu dróg, Stambuł pokrył się śniegiem, atak zimy nie ominął też Bałkanów. W Czechach słupki rtęci spadły w nocy poniżej 20 st. C, a w Niemczech śnieg spowodował wypadki samochodowe.

Zdjęcie Turyści w niemieckich górach /Ronny Hartmann /AFP

W Szwajcarii narciarz, który został porwany przez lawinę w weekend, zmarł w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń - podały władze. Ostrzegały one przed kilkoma dniami o nadchodzących silnych opadach śniegu.

Reklama

Narciarz i jego dwaj towarzysze zostali zasypani w niedzielę przez lawinę podczas jazdy na nartach na oznakowanych trasach w rejonie Gstaad. Jedna osoba wydostała się spod śniegu, a następnie wyciągnęła drugą osobę. Trzeciego mężczyznę znalazły przybyłe później zaalarmowane ekipy ratownicze.

W Czechach odnotowano najchłodniejszą noc tej zimy; temperatura spadła poniżej minus 20 st. C. Najzimniej - minus 27 st. C - było w górskiej wiosce Orlicke Zahorzi na granicy z Polską. Według Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego mroźna pogoda ustąpi silnym opadom śniegu w północno-wschodnich Czechach.

W Stambule wstrzymano ruch drogowy

Typowo zimową pogodę zanotowano na Bałkanach. W Serbii wystąpiły programy z dostawami energii, śnieg padał też na chorwackich wyspach na Adriatyku.

We wschodniej Albanii temperatury spadły do minus 13 st. C. Ostry mróz doprowadził do zamarznięcia rur wodociągowych i spowodował niebezpieczne warunki jazdy. Oblodzone drogi w mieście Pogradec uniemożliwiły strażakom dotarcie na czas do pożaru domu, w wyniku którego w poniedziałek wcześnie rano zginął mężczyzna.

W Stambule z powodu opadów śniegu wstrzymano ruch drogowy; samochody zatrzymywały się lub wpadały w poślizg na ulicach.

W Niemczech świeży śnieg, śliskie drogi i zwalone drzewa doprowadziły do kilku wypadków samochodowych w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek - podała agencja dpa.

AP: W Polsce -28 stopni Celsjusza

Agencja AP zauważa też, że w niektórych regionach Polski zanotowano minus 28 stopni Celsjusza i że były to temperatury najniższe od 11 lat. Wiele pociągów miało w poniedziałek opóźnienie z powodu usterek sieci trakcyjnej, a wraz z zimnem nastąpił gwałtowny wzrost poziomu smogu w Warszawie i innych częściach kraju - pisze AP.

Również na północy Europy odnotowano opady śniegu i ujemne temperatury. Norweski Instytut Meteorologiczny opublikował w poniedziałek na Twitterze wiadomość z przymrużeniem oka: "Zachęcamy wszystkich miłośników robienia na drutach i wysyłania wełnianych ubrań swoim przyjaciołom na północy".

W Danii policja interweniowała w niedzielę w przypadku 17 osób kąpiących się nago w lodzie w jeziorze w pobliżu Roskilde, 40 kilometrów na zachód od Kopenhagi. Wszyscy, w wieku od 26 do 51 lat, zostali wstępnie oskarżeni o złamanie obostrzeń pandemicznych ograniczających liczbę zgromadzeń do pięciu osób. Policja oświadczyła, że ci, którzy popełnili przestępstwo po raz pierwszy, otrzymają grzywnę, która wynosi 2500 koron (405 dolarów).