Zambia: Chciał, by pochowano go żywcem. Liczył, że zmartwychwstanie jak Jezus

Pastor z Zambii uważał się za posłańca Jezusa, który zgodnie z treścią Biblii zmartwychwstał po ukrzyżowaniu. Duchowny poprosił, by pochować go żywcem. Był przekonany, że wróci "na Ziemię" po trzech dniach. 22-latek nie dawał oznak życia, więc członkowie wspólnoty postanowili go odkopać.

Zdjęcie Mężczyznę zakopano żywcem / piqsels / materiał zewnętrzny