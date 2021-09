Świat Hiszpania: Wybuch wulkanu na Wyspach Kanaryjskich. 5 tys osób ewakuowanych

O wybuchu wulkanu Cumbre Vieja oficjalnie poinformował Instytut Wulkanologii Wysp Kanaryjskich, apelując do mieszkańców La Palmy, by nie zbliżali się do miejsca erupcji.

Na nagraniu wideo, który udostępnił instytut, widać w oddali wysoki słup dymu.

Wyspy Kanaryjskie. Tysiące trzęsień ziemi

Instytut regularnie podaje najnowsze informacje na temat Cumbre Vieja na swoim profilu na Twitterze.



Obecnie przez wyspę przemierza kilkumetrowej wysokości rzeka lawy o temperaturze 1075 st. C, poruszająca się z prędkością 700 metrów na godzinę w kierunku wybrzeża.

Wybuch wulkanu Cumbre Vieja na La Palma został poprzedzony trzęsieniami ziemi. Jak podał instytut, w rejonie w ciągu ostatnich 9 dni zarejestrowano ich ponad 25 tys. Najsilniejsze miało 4,2 stopnia w skali Richtera.

La Palma. Ewakuacja tysięcy osób

Do tej pory ewakuowano około 5 tysięcy osób, w tym 500 turystów. Władze nie wykluczają, że konieczna będzie ewakuacja około 10 tysięcy ludzi.



W niedzielę późnym wieczorem na Wyspy Kanaryjskie przybył premier Pedro Sanchez. Szef hiszpańskiego rządu odwołał wyjazd do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby z bliska śledzić rozwój sytuacji na wyspie La Palma.

Źródła rządu regionalnego poinformowały, że do tej pory nikt nie został ranny, chociaż wydostająca się z wulkanu magma przelała się przez jedną z dróg i zbliżyła do kilku miejscowości. Lawa uszkodziła ok. 100 domów, ok. 20 zostało całkowicie zniszczonych.

Cumbre Vieja na La Palma

Cumbre Vieja na La Palma to jeden z najbardziej aktywnych kompleksów wulkanicznych na Wyspach Kanaryjskich.

Wulkan ostatni raz wybuchł w 1971 r., wyrzucając lawę przez ponad trzy tygodnie. Wzrost jego aktywności sejsmicznej odnotowuje się od 2017 r.