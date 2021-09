Wyniki wyborów w Niemczech. Zwycięża SPD, drudzy chadecy z CDU/CSU

Wybory do niemieckiego Bundestagu wygrali socjaldemokraci z SPD, zdobywając 25,7 proc. głosów. Drudzy byli chadecy z CDU/CSU z wynikiem 24,1 proc. To oficjalne wyniki głosowania. Dla chadeków kanclerz Angeli Merkel to najsłabszy wynik w historii.

Zdjęcie Zwolennicy SPD podczas ogłoszenia wyników wyborów do Bundestagu / ODD ANDERSEN / AFP / AFP