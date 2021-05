Wybuch powerbanku. Nastolatek stracił palce

Nastolatek stracił dwa palce po wybuchu powerbanku. Urządzenie eksplodowało w jego dłoniach podczas ładowania. Do zdarzenia doszło w Charkowie na wschodzie Ukrainy.

Zdjęcie Powerbank miał wybuchnąć w dłoniach nastolatka / pixabay.com / materiał zewnętrzny

"Policja ustaliła, że 14-letni chłopiec przebywał w miejscu zamieszkania bez opieki rodziców, a w jego ręku wybuchła przenośna ładowarka (powerbank)" - czytamy w komunikacie charkowskiej policji.

"Chłopca z amputacją urazową pierwszego i drugiego palca lewej dłoni przewieziono do szpitala" - dodano. Nastolatka operowano.

Portal Suspilne podaje, cytując charkowską policję, że urządzenie wybuchło, kiedy było podłączone do ładowania. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Policja ustala, gdzie kupiono urządzenie i z jakiej przyczyny doszło do wybuchu.