- SPD ma mandat do rządzenia. Chcemy, aby Olaf Scholz został kanclerzem Niemiec - powiedział tuż po ogłoszeniu wyników exit polls sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil na antenie telewizji ZDF.

- Zawsze wiedzieliśmy, że będzie to wyrównany wyścig. Wiedzieliśmy, że będzie to wyrównana kampania wyborcza - dodał Klingbeil. Ocenił też, że wyniki świadczą o "niewiarygodnym sukcesie" socjaldemokratów.

"To będzie długa noc"

Głos zabrał też sekretarz generalny chadeckiej partii CDU Paul Ziemiak. - Liczby pokazują, że istnieje możliwość stworzenia koalicji Unii (CDU/CSU), Zielonych i FDP - powiedział w telewizji ARD.



- To będzie długa noc wyborcza - stwierdził Ziemiak.



Jak pisze "Deutsche Welle" politycy i dziennikarze, komentując na gorąco wyniki głosowania, podkreślają emocje towarzyszące wyścigowi chadeków i socjaldemokratów. - Ten wynik zapowiada noc długich noży* - skomentował wstępne wyniki redaktor naczelny tabloidu "Bild", Julian Reichelt.



Chadecka Unia CDU/CSU uzyskała w niedzielnych wyborach do Bundestagu 25 proc. głosów, co jest jej najsłabszym wynikiem w powojennych wyborach federalnych. Socjaldemokracja (SPD) również uzyskała 25 procent poparcia - wynika z sondażu exit polls dla telewizji ARD.



*Noc długich noży była to akcja schwytania i wymordowania przeciwników Adolfa Hitlera wewnątrz ruchu narodowosocjalistycznego. Miała miejsce w nocy z 29 na 30 czerwca 1934 roku.