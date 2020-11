51,46 proc. głosów zdobywa prozachodnia, centroprawicowa b. premier Maia Sandu po podliczeniu 90 proc. głosów – poinformowała w niedzielę wieczorem Centralna Komisja Wyborcza.

Zdjęcie Wybory prezydenckie w Mołdawii /DUMITRU DORU /PAP/EPA

CKW Mołdawii na swojej stronie internetowej na bieżąco publikuje przebieg liczenia głosów.

Wynik Sandu powinien się poprawić, bo na końcu liczone są głosy z komisji za granicą - w I turze to głosy diaspory na Zachodzie przesądziły o zwycięstwie byłej premier.

W niedzielę w Mołdawii odbyła się II tura wyborów prezydenckich, w której Sandu zmierzyła się z prorosyjskim prezydentem Igorem Dodonem.

Wybory odbyły się przy wysokiej frekwencji (52,59 proc.) i rekordowej mobilizacji diaspory - za granicą zagłosowało ponad 250 tys. osób (w pierwszej turze - ok. 150 tys., co też było rekordem).

W związku z dużą liczbą głosujących w co najmniej trzech komisjach za granicą - w Montrealu, Londynie i Frankfurcie zabrakło kart do głosowania. Ponadto we Frankfurcie na pewien czas głosowanie przerwano z powodu fałszywej informacji o bombie.

CKW poinformowała również o dwukrotnie większej niż w I turze aktywności obywateli mołdawskich, mieszkających na terenie separatystycznego Naddniestrza. Również w Rosji zagłosowało więcej Mołdawian niż w I turze.

- Chcę podziękować wszystkim, którzy zagłosowali. W tej kampanii walczyliśmy przeciwko kłamstwu, korupcji i dalszemu rozkradaniu państwa. Nie udało im się skłócić nas ze sobą - powiedziała po zakończeniu głosowania Sandu, dziękując wyborcom "za każdy głos".

Z kolei Dodon oświadczył: - Wygrywamy w kraju z dużą przewagą.



Jego zdaniem prowadzenie w głosowaniu na terytorium Mołdawii może przeważyć głosy diaspory.

Była premier zapowiadała walkę z korupcją i zbliżenie z Zachodem. Dodon, który jest nieformalnym liderem mołdawskich socjalistów, reklamował swoją kandydaturę jako "wybór stabilności". Polityk ten prowadził politykę zorientowaną na bliskie relacje z Rosją. W I turze wyborów 1 listopada Sandu zdobyła 36,1 proc. głosów, a Dodon - 32,6 proc.



Justyna Prus