Wpadki na Igrzyskach Olimpijskich. Burmistrz gryzie medal, mylą Ukrainki z Rosjankami

Wziął złoty medal i bez zawahania... ugryzł go. Takich zachowaniem burmistrz Nagoi Takashi Kawamura wywołał oburzenie sportowców. Medal należał do zawodniczki japońskiej drużyny softballowej Miu Goto. Nie jest to jedyna wpadka związana z trwającymi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. W czwartek organizatorzy Ukrainki przedstawili jako Rosjanki.

Zdjęcie Burmistrz Nagoi Takashi Kawamura wywołał oburzenie sportowców / @Dragons_spirit6 / Twitter